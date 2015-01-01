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बढ़ी भीड़:बाजार में त्योहारी ग्राहकी की भीड़, वाहनों से रास्ते जाम लेकिन ट्रैफिक प्लान नहीं बना

जावरा3 घंटे पहले
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  • वाहनों को अन्य रूट पर डायवर्ट करने व पार्किंग से ही दूर होगी परेशानी

नगर के बाजारों में त्योहारी ग्राहकी शुरू हो गई है। दीपोत्सव तक और ज्यादा लोग खरीदारी करने पहुंचेंगे। इधर ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। यहां प्रशासन के पास कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में जो लोग घंटेभर में खरीदी करके घर वापसी का प्लान बनाकर निकलते हैं वे खरीदी से ज्यादा समय तो जाम में फंस रहे हैं। नगर के बाजार संकरे हैं। ऊपर से दुकानदारों का अतिक्रमण परेशानी बढ़ा रहा है। ऐसे में चार पहिया व लोडिंग वाहनों के बाजार में जाकर मनचाही जगह से निकलने के कारण परेशानी बढ़ गई। हर साल त्योहार के दौरान स्पेशल ट्रैफिक प्लान बनाकर इस व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जाता है लेकिन इस बार अब तक ये प्रयास नहीं हुए। सीएसपी प्रदीपसिंह ने बताया ट्रैफिक प्लान तैयार है। रविवार को एक बार रूट निरीक्षण के साथ ही प्लान रिव्यू करके जो कुछ अड़चनें हैं, उन्हें दूर करेंगे। फिर सोमवार से इसे लागू कर देंगे।

इस तरह से प्लान बनाकर सुधारी जा सकती है व्यवस्था

1. ऑटो, मिनीडोर व चारपहिया वाहनों का रूट डायवर्ट व वन-वे प्लान:- सिटी-चौपाटी चलने वाले ऑटो, मिनीडोर व कार समेत अन्य वाहनों को रतलामीगेट से मेवातीपुरा, रपट रोड या कोर्ट तिराहे से सब्जी मंडी होकर रपट रोड पर निकालें। वहां से पैलेस रोड या तालनाका होकर वापस हाथीखाना की नई पुलिया से जवाहरपथ, पिपलीबाजार, शुक्रवारिया तक ले जाएं। यहां से दो विकल्प हैं। पहला गीताभवन, खाचरौद नाका, अस्पताल रोड होकर रतलामी गेट तक निकालें और फिर चौपाटी जाएं। दूसरा गोवर्धननाथ चौराहे से आजाद चौक, सुतारीपुरा, शहरपनाह रोड से कांठेड़ परिसर होकर अस्‍पताल निकालें और यहां से वाहन चौपाटी जाएं। लोडिंग व बड़े वाहन चौपाटी से भीमाखेड़ी चौराहे होकर सिटी में जाएं। 2. अस्थायी अतिक्रमण हटाने के साथ ही हॉकर्स जोन तय करना :- बाजार में दुकानदार रोड तक सामान रख रहे। इन्हें शटर के बाहर एक-दो फीट की छूट दे सकते हैं ताकि ये त्योहारी सीजन में वस्तुओं को प्रदर्शन कर सकें लेकिन इससे बाहर सामान रखने वालों पर कार्रवाई करें। मॉनीटरिंग टीम बने। जो ठेलागाड़ी या अस्थायी दुकानें लगाते हैं उनके लिए सिटी, चौपाटी व रतलामीगेट तीन अलग-अलग सेक्टर बनाकर हॉकर्स जोन बनाएं और वहां शिफ्ट करें। इससे सारे एक जगह खड़े होंगे तो किसी को शिकायत नहीं होगी कि हमारा धंधा नहीं चल रहा है। 3. बाइक व कार पार्किंग व्यवस्था सुधारकर:- पुरानी धानमंडी, नीमचौक का खाली प्लाॅट, बोर्डियाकुआं मंडी मैदान, रामबाग मैदान, पैलेस मैदान, पुराना अस्पताल क्षेत्र व हाथीखाना में कार समेत बड़े वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। वहीं बाइक बाजार में जाए लेकिन रोड किनारे फुटपाथ पर या दुकानों से सटकर लगाएं। 4. लोडिंग वाहनों की एंट्री समय बदलकर:- व्यापारियों के गोदाम तक सामान लाने व ले जाने के लिए लोडिंग वाहनों की एंट्री दिन में बंद हो। ये वाहन रात 10 बजे बाद शहर में प्रवेश करें और सुबह 8 बजे पहले वापस बाहर हो जाएं।

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