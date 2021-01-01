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अव्यवस्था:कर्मचारी ही गाड़ी में कचरा डालें, पूजन सामग्री वाला वाहन चालू करें

जावरा2 घंटे पहले
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जब से स्वच्छता ठेके पर दी तब से वाहन में लोगों से कचरा डलवा रहे हैं। - Dainik Bhaskar
जब से स्वच्छता ठेके पर दी तब से वाहन में लोगों से कचरा डलवा रहे हैं।
  • नाराज नेताओं में आक्रोश, एनजीओ ने कहा : सप्ताहभर दें, सुधार करेंगे

नगरपालिका ने राजस्थान के एनजीओ सृजन सेवा समिति को स्वच्छता व्यवस्था ठेके पर दी है। नई व्यवस्था पर विवाद होने लगे तो बुधवार को एसडीएम एवं सीएमओ ने समन्वय बैठक बुलाई। पूर्व पार्षद, गणमान्यजन और अन्य नेता पहुंचे। इन्होंने कहा कि पहले कचरा संग्रहण और अपशिष्ठ प्रबंधन पर नपा बमुश्किल 7 लाख माह खर्च कर रही थी। अब 10 से 11 लाख खर्च की व्यवस्था एनजीओ को दे दी लेकिन सुधार नहीं नजर आ रहा।

पहले नपाकर्मी ही डस्टबिन उठाकर गाड़ी में डालते थे। पूजन सामग्री इकट्‌ठा करने की गाड़ी भी बंद कर दी जो गलत है। आखिर तय हुआ कचरा वाहन में जो लोग स्वेच्छा से कचरा डालेंगे, उन्हें छोड़कर बाकी के डस्टबिन एनजीओ कर्मचारी खाली करेंगे। पूजन सामग्री कलेक्शन के लिए ई-बाइक व्यवस्था सप्ताहभर में लागू कर देंगे।

एसडीएम राहुल धोटे एवं सीएमओ नीता जैन ने नपा सभागृह में स्वच्छता की नई व्यवस्था के संदर्भ में एनजीओ और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें भाजपा नेता महेश सोनी ने कहा कि एनजीओ मैन पावर बढ़ाए तभी रिजल्ट मिलेंगे। खुद के कर्मचारी लगाएं। इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दें।

पूर्व पार्षद अजयसिंह भाटी ने कहा कि रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था सुधारें। हर घर पर गीला-सूखा कचरा अलग करने की समझाइश दें। भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व नपा उपाध्यक्ष पवन सोनी ने कहा कि एनजीओ कर्मचारी खुद डस्टबिन खाली नहीं कर रहे और लोगों पर दबाव बना रहे। कांग्रेस नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष इब्राहिम मंसूरी, मुस्तकीम मंसूरी, लोकेश विजवा ने भी जनता से जुड़ी समस्या बताते हुए कहा कि व्यवहारिकता के साथ काम करें। एसडीएम एवं नपा सीएमओ ने एनजीओ को व्यवस्था सुधार के लिए सप्ताहभर का समय दिया। नपा इंजीनियर एवं स्वच्छता शाखा प्रभारी डिंपल परदेशी ने कहा एनजीओ को सप्ताहभर में रूट मैप व प्लान बनाकर पेश करने के लिए कहा है। सुधार नजर आएगा।

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