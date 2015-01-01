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स्पीडब्रेकर:नया मालीपुरा में बने स्पीडब्रेकर से हादसों का डर

जावरा3 घंटे पहले
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रपट रोड स्थित नया मालीपुरा टर्न पर स्पीडब्रेकर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यह इतना ऊंचा है कि वाहन चालक उस पर चढ़ते ही संतुलन खो देते हैं और हादसे हो जाते हैं। शनिवार को जब नया मालीपुरा निवासी तुषार पिता मिश्रीलाल सब्जी का ठेला लेकर जा रहा था तभी स्पीडब्रेकर ऊंचा होने से उसका संतुलन बिगड़ और वह पलट गई। सब्जियां खराब हो गईं। जबकि ब्रेकर को सही कराने के लिए रहवासी पहले भी मांग कर चुके हैं। स्पीडब्रेकर के कारण कुछ महीनों पहले एक वृद्ध पर पिकअप पलट गई थी और उनकी मौत हो गई थी।

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