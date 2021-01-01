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बदलाव:लहसुन-प्याज मंडी अरनियापीथा जाएगी, 5 हेक्टेयर में सुविधाएं जुटाने की तैयारी शुरू

जावरा2 घंटे पहले
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  • खाचरौद नाका मंडी में जाम को देखते हुए प्रशासन ने लिया निर्णय, खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए

खाचरौद नाका काटजू कृषि उपज मंडी से लहसुन और प्याज को अरनियापीथा नई मंडी प्रांगण में शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए जनवरी 2022 की डेडलाइन भी तय की है। इसके मुताबिक अरनियापीथा नई मंडी में गोशाला तरफ 5 हेक्टेयर में सुविधाएं जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है। 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया। हालांकि लहसुन व्यापारी इसके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है 2014 में मूल मंडी शिफ्ट हुई तब यहां कई लोग बेरोजगार हुए थे। बमुश्किल खाचरौद नाका मंडी प्रांगण में सुविधाएं मिलीं और कारोबार फिर पटरी पर आया। ये सब वापस बेरोजगार हो जाएंगे। खाचरौद नाका के पास मौजूदा मंडी 20 एकड़ क्षेत्रफल में है। इसी में व्यापारियों के गोदाम, मंडी कार्यालय हैं। जगह कम होने से 2014 में लहसुन-प्याज को छोड़कर बाकी सारी उपज को अरनियापीथा नई मंडी में शिफ्ट किया। दिसंबर 2019 से खाचरौद नाका मंडी प्रांगण में ही फल-सब्जी मार्केट भी शिफ्ट हो गया। इससे जगह कम पड़ गई और इधर लहसुन का उत्पादन बढ़ने से आवक ज्यादा होने लगी। ऐसे में यहां जाम की समस्या होने लगी। यही वजह है कि प्रशासन ने अब लहसुन-प्याज भी अरनियापीथा मंडी शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। मंडी भारसाधक अधिकारी एसडीएम राहुल धोटे एवं मंडी सचिव राजेश गोयल ने चार दिन पहले व्यापारियों को तलब किया और लहसुन-प्याज शिफ्टिंग वाले निर्णय की जानकारी दी। मंडी सचिव राजेश गोयल ने बताया कि एस्टीमेट बन गए और जल्द काम शुरू करेंगे।

130 एकड़ में है नई मंडी, 60% का भी उपयोग नहीं हो रहा
अरनियापीथा नई मंडी का एरिया 42 हेक्टेयर था और कुछ महीनों पहले 16 हेक्टेयर जमीन और मंडी को मिल गई। इस तरह यहां कुल 58 हेक्टेयर यानी करीब 130 एकड़ भूमि हो गई है। इसमें से 60 फीसदी भी उपयोग नहीं हो रहा। जावरा मंडी ए ग्रेड की मंडियों में शामिल होने से इसे बेहतर तरीके से डेवलप करने की प्लानिंग है।
दो बड़े ट्रॉली शेड बनेंगे, गाेदाम के लिए दिए जाएंगे प्लाॅट
मंडी इंजीनियर डीके बैरागी ने बताया कि अरनियापीथा मंडी में पूर्व दिशा में गोशाला के पास में दो बड़े ट्रॉली शेड बनेंगे। सीमेंट-कांक्रीट परिसर, रोड बनेगा तथा बाउंड्रीवाॅल व गेट बनाया जाएगा। शुरुआत में 30 गोदाम बनाने के लिए व्यापारियों को ही प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 10 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होगी।

विस्तार होगा : लहसुन-प्याज शिफ्टिंग के बाद नगर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं मौजूदा फल-सब्जी मंडी का विस्तार होगा। अभी यहां सिर्फ सब्जी मंडी है। भविष्य में फल और फूल मंडी यहीं चलेगी। साथ ही जो जगह बचेगी, वहां पर प्रशासन हॉकर्स जोन बना सकता है ताकि नगर के मध्य जहां-तहां ठेलागाड़ी लगाकर या सेल लगाकर यातायात बाधित करने वाले लोग एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे।

‘प्रशासन व्यवस्था नहीं जुटा पा रहा’
लहसुन व्यापारी एवं काटजू मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष अजीत चत्तर का कहना है कि खाचरौद नाका मंडी प्रांगण में पर्याप्त जगह है। अतिरिक्त वाहनों को नई मंडी या सेजावता मैदान में खड़े कर सकते हैं। ये काम नहीं कर पा रहे तो शिफ्टिंग की तैयारी कर दी। खाचरौद नाका मंडी में बड़ी मुश्किल से नाला बना। प्रांगण में सीसी हुआ। नए शेड बने। अब 6 किमी दूर भेजने की बात कर रहे। यहां मंडी के बाहर कई दुकानें खुली हैं। ये बेरोजगार हो जाएंगे। 50 व्यापारी, 600 हम्माल-तुलावटी और 150 महिला मजदूर समेत अन्य लोग 6 किमी दूर कैसे आएंगे-जाएंगे। करीब 100 व्यापारियों ने नई मंडी में गोदाम के लिए भूखंड के लगभग तीन करोड़ जमा कर रखे। चार साल में इनका ले-आउट नहीं दे पाए।

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