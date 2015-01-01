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दीपोत्सव:स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन इसलिए तेरस पर साइकिलें ज्यादा बिकीं, ऑटोमोबाइल मार्केट भी 15% बढ़ा

जावरा3 घंटे पहले
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  • ट्रैफिक प्लान रहा कारगर, दोपहिया वाहनों की एंट्री से बिगड़े हालात तो सीएसपी ने संभाला

5 दिनी दीपोत्सव की शुरुआत गुरुवार को धनतेरस से हुई। इस धनतेरस बाजार में साइकिलें खरीदने का ट्रेंड नजर आया। लोगों ने स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन मानकर जमकर साइकिलें खरीदीं। इनमें 60 फीसदी साइकिलें सीनियर सीटिजन और 40 फीसदी साइकिलें बच्चों की बिकीं। दुकानदारों को अगले दिन की बुकिंग लेना पड़ी। दिनभर में 150 साइकिलें बिकीं और दो दिन के भीतर 100 साइकिलों की बुकिंग हो गई। जो बाजार कोरोना के चलते 6 महीने से ठप पड़ा था, दीपावली आते ही ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, फर्नीचर सहित अन्य मार्केट में बूम आ गया।धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी की विशेष मान्यता होने व दाम थोड़े कम होने से लोगों ने शगुन के हिसाब से खरीदारी की। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बाइक से लेकर कारें खूब बिकी। इलेक्ट्रॉनिक बाजार ने भी स्कीम और ऑफर के बूते अच्छा बाजार रहा। इधर, शगुन के मुताबिक बर्तन बाजार में भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। दुकानदारों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले ग्राहकी अच्छी हुई।

बाजार में फोर व्हीलर की एंट्री बंद, सीएसपी ने पैदल घूमकर दी समझाइश

लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया था। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक फोरव्हीलर वाहनों की बाजार में एंट्री बंद रही। रतलामी गेट चौराहे से रूट को डायवर्ट किया। मार्केट में सिर्फ टूव्हीलर वाहनों के साथ पैदल शॉपिंग करने आए लोगों का जमावड़ा रहा। इसके लिए मेन चौराहों पर बैरिकैडिंग की गई। टूव्हीलर वाहनों के चलते जरूर थोड़ी दिक्कत आई लेकिन सीएसपी प्रदीपसिंह राणावत ने पुलिस जवानों के साथ बाजार पहुंचे और पैदल घूमकर दुकानदारों से लेकर लोगों को वाहनों को साइड में लगाने और जाम न करने की समझाइश दी।

इन सेक्टरों में हुई खरीदारी

  • ऑटोमोबाइल : शोरूम संचालक पिंकेश मेहरा ने बताया कि इस धनतेरस 50 वाहनों की बिक्री हुई। कारोबार 30 लाख के करीब हुआ। ऑटो मोबाइल संचालक गुलाम अब्बास ने एक दिन में 60 गाडिय़ां उठ गईं। जो पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा है। एक दिन में 50 लाख का कारोबार हुआ। दो दिन से 20 से 25 गाड़ियों की और बुकिंग है। शहर में 7 बाइक शोरूम हैं। ऐसे में ज्यादा नहीं तो संचालकों के उम्मीद के मुताबिक कारोबार हुआ।
  • इलेक्ट्रॉनिक : मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक की 45 से अधिक दुकानें हैं। 0 प्रतिशत फायनेंस, कम डाउन पैमेंट और अन्य ऑफरों ने लोगों को खींचा। दिनभर दुकानों पर चहल-पहल रही। शोरूम संचालक प्रदीप खारीवाल ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले बिजनेस ठीक हुआ।
  • साइकिल : पंजाब शॉप संचालक राजिंदरसिंह गंभीर ने बताया कि धनतेरस पर पिछले साल 82 साइकिलें बिकी थीं। इस बार एक दिन में 105 साइकिलें बिकीं। दो दिन में 70 साइकिलों की बुकिंग भी हो चुकी हैं। रूटीन में हम 35 से 40 साइकिलें बेच देते हैं, इस बार बिक्री बढ़ी।
  • फर्नीचर : शोरूम संचालक आनंद गर्ग ने बताया कि फर्नीचर का बाजार बेहतर रहा। सोफा, आलमारी, टेबल-कुर्सी और ऑफिस फर्नीचर की बिक्री अच्छी हुई। मार्बल की टेबल भी बिकी। 5 लाख का कारोबार हुआ। नगर में 30 से 35 शॉप है। ऐसे में मार्केट 50 लाख के आसपास रहा।

{सराफा, बर्तन, रेडीमेड कपड़े के अलावा किराना, मिठाई, नमकीन, पटाखा, कलर, छड़े-फूंदे सहित अन्य दुकानों पर भी खरीदारी हुई।

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