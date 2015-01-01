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हाईकोर्ट ने स्टे:घंटाघर तोड़ने पर हाईकोर्ट का स्टे, 2 सप्ताह बाद सुनवाई

जावरा3 घंटे पहले
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नगर के मध्य स्थित घंटाघर भवन को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। पीडब्ल्यूडी ने 52 दुकानदारों को 4 नवंबर को नोटिस जारी करते हुए 8 नवंबर तक दुकानें खाली करने के निर्देश दिए थे। इसका दुकानदारों ने विरोध किया और विधायक से लेकर एसडीएम को ज्ञापन देकर मोहलत मांगी थी। इसके बाद प्रशासन की तरफ से मौखिक रूप से कहा गया था कि दीपावली तक मोहलत मिलेगी लेकिन 20 नवंबर के आसपास तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद दुकानदारों ने हाईकोर्ट की शरण ली। इनके एडवोकेट तन्मय सोनी ने बताया कि इंदौर हाईकोर्ट में दुकानदारों की तरफ से राहत के लिए पीएल लगाई थी। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को घंटाघर तोड़ने की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक के लिए स्टे दे दिया है। अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं है लेकिन दो सप्ताह बाद यह प्रकरण लिस्टेड होगा और सुनवाई हो सकेगी। कोर्ट के इस फैसले से दुकानदारांे को फिलहाल तो राहत मिल गई है।

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