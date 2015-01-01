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हिंदू जागरण मंच:हिंदू जागरण मंच ने कांग्रेस विधायक मसूद के खिलाफ प्रदर्शन किया, बोले : कार्रवाई करें

जावरा3 घंटे पहले
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  • राष्ट्रपति के नाम एसडीएम के रीडर को सौंपा ज्ञापन, जताई नाराजी

हिंदू जागरण मंच ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह-जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल में राष्ट्र विरोधी कार्य एवं आतंकवाद का समर्थन व प्रोटेम स्पीकर को जान से मारने की धमकी देने पर रासुका के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम रीडर को सौंपा। जिलाध्यक्ष बलवंतसिंह देवड़ा ने कहा कि हाल ही में विधायक मसूद ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए हजारों लोगों की भीड़ जुटाते हुए मास्क, सामाजिक डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया। विधायक पर रासुका की कार्रवाई किए जाने के साथ इकबाल मैदान में इकट्‌ठा होने वाले आमजन के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जाना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर विधायक रामेश्वर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलना रासुका की श्रेणी में आता है। इसके अलावा लव जिहाद की कई गतिविधियां हो रही हैं, ऐसे में कड़े कानून बनाने की जरूरत है। मसजिदों और मजारों द्वारा कई स्थानों पर हजारों एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया, ऐसे में अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। हिंदू जागरण मंच ने कार्रवाई की मंाग की। मालवा प्रांत महामंत्री नेपालसिंह डोडिया, जिला महामंत्री किशन बैरागी, जिला प्रचार-प्रसार प्रमुख दीपक साधु, थाना इकाई उपाध्यक्ष रजनीश परमार, सरसी थाना इकाई मंत्री राहुल खारोल, धर्मेंद्र माली, ईश्वर खारोल आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

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