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  • In 10 Days, The Number Of Vaccine Users Came From 100 To 10, The Remaining 165 People Are Not Even Coming On The Phone.

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टीकाकरण:10 दिन में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या 100 से 10 पर आई, बाकी 165 लोग फोन लगाने पर भी नहीं आ रहे

जावरा3 घंटे पहले
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सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ रहे लोग। - Dainik Bhaskar
सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ रहे लोग।
  • कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा लेकिन कुछ गंभीर बीमारी
  • गर्भवती माता, एलर्जी वाले हैं बाकी स्पष्ट है कि टीका लगवाना ही नहीं चाहते

आज से 10 दिन पहले जब शुरू में कोरोना वैक्सीन आई थी तब लोगों में टीका लगवाने को लेकर रुचि थी लेकिन समय के साथ अब वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या घटती जा रही है। इसका सीधा उदाहरण है कि पहले दिन सिविल अस्पताल में 100 का टारगेट था और शत-प्रतिशत हेल्थ वर्करों ने वैक्सीन लगवाई।

बुधवार को सिर्फ 10 हेल्थ वर्कर ही पहुंचे। जबकि अब भी 175 हेल्थ वर्करों को मैसेज किए गए और दो से तीन बार कॉल भी किए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि गंभीर बीमारी वाले हेल्थ वर्करों को छोड़ दें तो बाकी वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। अब गुरुवार को पुन: सभी हेल्थ वर्करों को रिमांडर कॉल होगा लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए कितने लाेग आते हैं, यह देखना होगा।

3 दिन तक पल्स पोलियो अभियान के कारण वैक्सीनेशन को रोक दिया था लेकिन बुधवार से पुन: वैक्सीनेशन शुरू हुआ। इसमें जो शुरुआती दौर में वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच सके या किसी कारण से रह गए थे, ऐसे में 175 हेल्थ वर्करों को मैसेज भेजे थे। अभी सिविल में 140 कोविशील्ड के डोज बचे थे, इसमें से 10 दोपहर 12 बजे तक लग गए। शाम तक हेल्थ वर्करों को कॉल किया और रिमांडर भी भेजा लेकिन कोई नहीं आया।

अधिकतर मेडिकल ऑफिसर से लेकर पैरामेडिकल ऑफिसर वैक्सीन को लगवा चुके हैं और सभी स्वस्थ हैं। बावजूद हेल्थ वर्करों का वैक्सीन लगवाने के लिए न आना समझ से परे है। संभावित है कि वे किसी तरह का चांस लेना नहीं चाहते। वे पहले जिन्हें वैक्सीन लगी उनका फीडबैक देखना चाह रहे हो। हालांकि वैक्सीन लगे अभी 10 दिन ही बीते हैं। जिन्हें पहला डोज लगा है उन्हें दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगना है। गुरुवार को भी केंद्र पर वैक्सीनेशन होगा। चूंकि वैक्सीन लगवाने की प्रोसेस स्वैच्छिक है। ऐसे में कर्मचारियों को सिर्फ रिमांडर किया जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना को लेकर सभी के मन से डर खत्म हो गया है।

कोरोना वक्सीनेशन में गंभीर बीमारी वाले मरीजों को छूट है

वैक्सीनेशन में उन हेल्थ वर्करों को छूट है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। गर्भवती व धात्री माता है, जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो या ऐसे मरीज जो एलर्जी की बीमारी है। छूटे हुए 165 में से कुछ हेल्थ वर्कर ऐसे हैं जो इसमें आते हैं बाकी फोन पर सूचना देने के बाद भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। सेंटर पर सुबह से टीम तैनात है। चूंकि डोज को 10 लोगों के ग्रुप में लगाई जाना है ऐसे में एक कर्मचारी के आने पर भी उसे अन्य के आने का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर जल्दबाजी की तो वैक्सीन वेस्ट भी हो सकती है। ऐसे में वैक्सीन लगाने को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है।

इधर, पहला डोज लगवा चुके हेल्थ वर्करों को दूसरे का इंतजार

कोरोना वैक्सीन तभी इम्युनिटी बॉडी बनाएगी जब वैक्सीन का दूसरा डोज लगे। 762 हेल्थ वर्कर पहला डोज लगवा चुके हैं वो दूसरा डोज लगने का इंतजार कर रहे हैं। पहला डोज जिन 100 लोगों को 25 जनवरी को लगा था अब उन्हें 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। डाॅ. अतुल मंडवारिया का कहना है कि वैक्सीन लगे 10 दिन हाे गए और स्थिति बेहतर है। अब दूसरे डोज का इंतजार कर रहा हूं।

86 प्रतिशत लोगों को लग चुकी है वैक्सीन

बीएमओ डॉ. दीपक पालड़िया ने बताया वैक्सीन 86 प्रतिशत लोगों को लग चुके हैं बाकी बचे हुए में से अधिकतर गंभीर बीमारियों के कारण नहीं लगवा पा रहे हैं। इसके अलावा जो रह गए है उन्हें रिमाइंडर कॉल कर रहे हैं।

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