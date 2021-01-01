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परीक्षा:कामधेनु गोविज्ञान प्रचार-प्रसार परीक्षा 25 को, पंजीयन की आखिरी तारीख 20 फरवरी

जावरा3 घंटे पहले
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राष्ट्रीय कामधेनु आयोग देसी नस्ल की गायों ओर उनकी संतति के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए 25 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर की कामधेनु गोविज्ञान प्रचार-प्रसार परीक्षा करेगा। पंजीयन की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। इसे लेकर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अध्यक्ष डॉ. वल्लभभाई कथौलिया, श्रीराम आरावकर राष्ट्रीय महामंत्री विद्या भारती ने ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया।

सरस्वती शिशु मंदिर प्राचार्य भगवानसिंह ठाकुर ने प्रचार-प्रसार को लेकर जानकारी दी। इसमें बताया कि ऑनलाइन परीक्षा चार श्रेणियों में होगी और सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। जानकारी प्रचार-प्रसार प्रमुख हेमंत जोशी ने दी।

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