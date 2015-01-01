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अतिक्रमण:दुकानों के बाहर डाली चूने की लाइन, अब बनाए जाएंगे चालान

जावरा3 घंटे पहले
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ताल-गोगापुर मार्ग के आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटवाया। मेन रोड पर बने मालाखेड़ा फंटा, दूध तलाई फंटा, कसारी फंटे पर अतिक्रमण चिह्नित कर दुकानदारों को हिदायत दी गई। खारवाकलां का शुक्रवार को एसपी ने निरीक्षण किया। खारवाकलां चौकी प्रभारी कन्हैया अवास्या को निर्देशित किया कि दुकानों के बाहर चूने की लाइन डलवाकर दुकानदारों को समझाइश दें कि अगर सामान बाहर रखा तो चालानी कार्रवाई की जागएी। ताल थाना प्रभारी अमित सारस्वत, खारवाकलां चौकी प्रभारी कन्हैया अवास्या मौजूद थे।

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