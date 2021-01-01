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भूतेड़ा बायपास:भूतेड़ा-सेजावता-जावरा रोड को टू-लेन बनाएं, केंद्रीय मंत्री गेहलाेत ने कलेक्टर को पत्र भेजा

जावरा2 घंटे पहले
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भूतेड़ा बायपास से सेजावता होकर जावरा तक आ रहे सिंगल पट्‌टी रोड का चौड़ीकरण करके इसे टू-लेन में डेवलप करने की मांग लंबे समय से हो रही है। इसे लेकर भूतेड़ा निवासी समाजसेवी लोकेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत को पत्र भी लिखे थे। यह पत्र केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर उनके निजी सचिव योगेश कुमार उपाध्याय ने रतलाम कलेक्टर को अग्रीम कार्रवाई के लिए भेजा है। अब यदि सर्वे होकर यह मांग पूरी होती है तो इससे ना केवल भूतेड़ा रूट के कई गांवों के लोगों, स्टूडेंट्स को आवागमन में फायदा होगा बल्कि नगर भी इस क्षेत्र में विकसित होने लगे। अभी सिंगल पट्‌टी रोड व एप्रोच सही नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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