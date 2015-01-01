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जांच:ढाबे से मावा व दुकान से घी का नमूना लिया, खराब सामग्री मिली तो कार्रवाई

जावरा3 घंटे पहले
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  • खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो दिन में 6 दुकानों से लिए सैंपल, दीपावली तक चलेगा अभियान

धनतेरस के साथ दीपोत्सव शुरू हो गया है और मिलावटी सामग्री बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सतत जांच अभियान चलाकर सैंपल कलेक्ट कर रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक ढाबे से मावा और एक दुकान से घी के नमूने लिए। इसके अलावा विभाग मिठाई के दुकानदारों को मिठाई के सामने बेस्ट बी फॉर का टैग लगाने के लिए भी निर्देशित कर रहा है। विभाग ने जांच अभियान शुरू कर दिया है। दो दिन में 6 दुकानों से मावे से लेकर बर्फी व खाद्य पदार्थ के नमूने कलेक्ट किए हैं। गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल यहां पहुंची। रतलाम-मंदसौर फोरलेन स्थित जैन ढाबे पर पहुंचकर मावे का नमूना लिया। इसके बाद पुरानी धानमंडी स्थित कावड़िया ब्रदर्स की दुकान से व्हाइट स्टार के टैग वाला घी का सैंपल लिया। दुकानों से लिए जा रहे खाद्य सामग्री के नमूनों को जांच के लिए भोपाल लेब भेजा जाएगा। जहां से 2 से 3 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। अगर जांच में माल उपयुक्त नहीं पाया गया ताे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। अधिकारी दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं।

मिठाई दुकानों पर लगने लगे बेस्ट बी फॉर के टैग
जब तक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैदान में नहीं आए थे, तब तक शासन के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था। दो दिन से अधिकारियों ने मिठाई दुकानों पर जाकर उन्हें समझाइश दी और नोटिस देने की बात कही। इसके बाद से दुकानदारों में जागरूकता आई है। दुकानदारों ने खुली मिठाइयों के आगे बेस्ट बी फॉर का टैग लगाना शुरू कर दिया है।

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