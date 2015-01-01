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  • Munishree 108 Call Came Out On Sagarji's Devalokgaman, Half An Hour Before Samadhi, Took The Initiation From Acharyashree

मांगलिक भवन:मुनिश्री 108 पुकार सागरजी के देवलोकगमन पर निकली डोल, समाधि से आधे घंटे पहले आचार्यश्री से ली मुनि दीक्षा

जावरा4 घंटे पहले
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दिगंबर जैन मांगलिक भवन में विराजित राष्ट्रसंत प्रमुख सागरजी के शिष्य मुनिश्री 108 पुकार सागरजी का देवलोकगमन हो गया। भिंड निवासी अशर्फीलाल जैन ने वर्ष 2013 में सुलभ दीक्षा ली। फिर वे क्षुल्लक 105 पुकार सागरजी बने। दो साल तक आचार्यश्री पुष्पदंत सागरजी के साथ रहकर कर्म, उपासना व धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। पांच साल तक राष्ट्रसंत प्रमुख सागरजी के सानिध्य में धर्म-आराधना की। समाधि से आधे घंटे पहले राष्ट्रसंत ने मुनि दीक्षा देकर उनका नामकरण किया। वे क्षुल्लक 105 पुकार सागरजी से मुनिश्री 108 पुकार सागरजी बने। पुष्प योग समिति प्रवक्ता रितेश जैन ने बताया डोल को कंधा देने का लाभ उमेशकुमार परिवार, विजय औरा, हिम्मतकुमार, पारसमल, अनिलकुमार गंगवाल परिवार, पूनमचंद औरा परिवार ने लिया। डोल यात्रा सोमवारिया से सेठों की गली, पीपली बाजार, तंबाकू बाजार, घंटाघर चौराहा, बजाजाखाना, पूल बाजार, गुन्ना चौक, खत्रीपुरा, ईदगाह रोड, उज्जैन-मंदसौर टू लेन होते हुए फोरलेन स्थित अहिंसा तीर्थ स्थल पहुंची। जहां विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ मुनिश्री के सांसारिक परिवारजन उमेशकुमार जैन परिवार ने मुखाग्नि दी। अहिंसा तीर्थ पर अंतिम क्रिया की लकड़ी जमाने की बोली का लाभ रितेश जैन, अभिषेक शांतिधारा की बोली पुखराज सेठी, मुखाग्नि देने की बोली का लाभ नईदिल्ली निवासी उमेशकुमार जैन ने ली। मुनिश्री पुकार सागरजी के सांसारिक परिवारजन ने छत्र निर्माण के लिए दो लाख रुपए देने की घोषणा की। मौके पर पवन पाटनी, पुखराज सेठी, हिम्मत गंगवाल, दिलीप लुहाड़िया, संजय गोधा, नरेंद्र गोधा, अनिल काला, राजकुमार औरा, राजेश भाचावत, पवन कलशधर, अंतिम कियावत, महावीर गंगवाल, जितेंद्र कोठारी, सुरेश अग्रवाल, अशोक कोठारी, तेजकुमार पाटनी, पंकज शाह, केसी जैन, आगम पाटनी, हर्ष भाचावत सहित भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कान्हसिंह चौहान, श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ स्थानक गली अध्यक्ष इंदरमल टुकड़िया, अभा राठौड़ क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सहप्रवक्ता जगदीश राठौर, अभिषेक अग्रवाल, दिगंबर जैन समाज की श्रावक-श्राविकाओं ने नवकार मंत्र का उच्चारण कर मुनिश्री को अंतिम विदाई दी।

क्षुल्लकश्री से मुनिश्री पुकारसागररजी बने
क्षुल्लकश्री 105 पुकार सागरजी की हमेशा मुनि दीक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा रही। इसी क्रम में मंगलवार को सुबह 11.30 बजे आचार्यश्री प्रमुख सागरजी ने मुनि दीक्षा प्रदान कर उनका नामकरण किया। वे मुनिश्री 108 पुकार सागरजी बने। दीक्षा के बाद मुनिश्री ने समाधि प्राप्त की। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर उनके तीन नातिन क्षुल्लिका प्रतिज्ञाश्रीजी, परीक्षाश्रीजी, प्रेक्षाश्रीजी, राष्ट्रसंत आचार्यश्री के साथ निरंतर धर्म मार्ग पर अग्रसर है।

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