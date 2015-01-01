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अड़चनें:ना दीवार टूटी ना पोल शिफ्ट हुए, ठेकेदार को भुगतान भी नहीं, ब्रिज का काम रुकेगा

जावरा4 घंटे पहले
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  • कांट्रेक्टर ने मशीन हटाई, थाना रोड पर पिलर व स्लैब का लगभग पूरा, चौपाटी रोड पर दिक्कत

नगर के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का काम अब रुक जाएगा। थाना रोड पर पिलर और स्लैब का काम लगभग पूरा हो गया है। इधर सिर्फ आखिरी स्लैब बची, जिसका काम इसी सप्ताह हो जाएगा। इसके आगे चौपाटी रोड पर काम शुरू करने के लिए ना तो साइड क्लियर हुई ना ही ठेकेदार को अब तक हुए काम का भुगतान मिला। गुरुवार को ही कांट्रेक्टर ने भोपाल पहुंचकर अब तक हुए काम के 6 करोड़ बकाया भुगतान की मांग की। कहा कि भले ही पार्ट पैमेंट कर दें लेकिन बात नहीं बन पाई। शासन के पास फंड का अभाव होने से भुगतान अटका है। इन दोनों कारणों से अब ब्रिज निर्माण रुकता नजर आ रहा है। कांट्रेक्टर ने भी चौपाटी रोड पर साइड पर आई पाइलिंग मशीन वापस हटा ली है। जुलाई में थाना रोड से ब्रिज निर्माण शुरू हुआ था। इधर कांट्रेक्टर ने सारे पिलर व स्लैब का काम कर दिया है। अब इससे आगे ट्रैक के ऊपर रेलवे निर्माण करेगा जिसके टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ चौपाटी रोड पर जरूर ट्रैक को छोड़कर बाकी जगह में सेतु निगम के कांट्रेक्टर को ही काम करना है लेकिन यहां साइड क्लियर नहीं है। दूसरी समस्या भुगतान की आ रही है। कांट्रेक्टर देवांग भावसार का कहना है कि चौपाटी रोड पर पाइलिंग समेत अन्य काम के लिए साइड क्लियर करके नहीं दी गई। वहीं हमने जुलाई से अब तक करीब 6 करोड़ से ज्यादा का काम कर दिया लेकिन अब तक शासन ने कोई भुगतान नहीं किया। यदि वे पार्ट पैमेंट भी कर दें तो काम चलता रहेगा। गुरुवार को ही भोपाल आए और भुगतान की अर्जी दी लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि कब तक भुगतान होगा इसलिए अभी पाइलिंग मशीन दूसरी साइड पर भेज दी है। जैसे ही यहां साइड क्लियर होगी और भुगतान हो जाएगा, वैसे ही काम शुरू कर देंगे।

भुगतान के लिए पत्र लिखा, साइड जल्द क्लियर करवाएंगे- सेतु निगम

सेतु निगम इंजीनियर एमएल श्रीवास्तव का कहना है कि कांट्रेक्टर के बकाया भुगतान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाने के साथ ही शासन को फंड आवंटन के लिए पत्र लिख दिया है। जैसे ही राशि आएगी, भुगतान कर देंगे। चौपाटी रोड पर दीवार का मामला तो हाईकोर्ट में है लेकिन बाकी जगह अधिगृहीत मकान-दुकान तोड़कर साइड क्लियर करवाने और पोल शिफ्टिंग के लिए एक-दो दिन में स्थानीय प्रशासन से बात करेंगै।

दीवार मामला हाईकोर्ट में लंबित, बाकी निर्माण भी हटा नहीं पाया प्रशासन

चौपाटी रोड पर प्रीमियर मिल की दीवार समेत अन्य जगह भी अधिगृहीत हुई है लेकिन मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर इसके खरीदारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर प्रशासन को जवाब पेश करना था लेकिन अब तक पेश नहीं कर पाए। अब मामले की सुनवाई जनवरी में होगी और इसके बाद तय होगा कि दीवार कब तक टूटेगी। इधर दीवार के अलावा जो मकान-दुकान अधिगृहीत किए गए हैं, उनमें से भी केवल आंटिया चौराहे से फाटक तक के मकान-दुकान तोड़े हैं। इसके अलावा अन्य मकान-दुकान का अधिगृहीत हिस्सा नहीं तोड़ा गया। पहले लोगों ने स्वेच्छा से तोड़ने की बात कही थी लेकिन जिस दिन सेतु निगम ने लाइन डाली वे भी इससे असंतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा दीवार तरफ का हिस्सा बचाने के लिए हमारी तरफ लाइन डाल दी। इससे ज्यादा नुकसान हो रहा। इसके बाद उन्होंने भी अपने निर्माण नहीं तोड़े। तब से मामला ठंडे बस्ते में है और जब तक ये अधिगृहीत हिस्सा नहीं टूटेगा तब तक यहां के बिजली पोल व लाइन साइड में शिफ्ट नहीं हो सकेगी। ये सारे काम होने तक कांट्रेक्टर यहां पाइलिंग का काम शुरू नहीं कर सकता है इसलिए ब्रिज का काम रुकना तय है।

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