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मप्र लघु उद्योग:अब लघु उद्योग निगम का काम हुआ ऑनलाइन

जावरा4 घंटे पहले
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मप्र लघु उद्योग निगम की दो नई वेबसाइट से सभी कामकाज ऑनलाइन हो गए हैं। प्रबंधक संचालक भास्कर लक्षकार ने बताया कि लघु उद्योग निगम के द्वारा विकसित की गई व्यवसाई के संबंध में शुरू के अंत का समाधान उपलब्ध है पोर्टल पर उपलब्ध डेश बोर्ड के माध्यम से प्रदायक ता एवं निगम द्वारा गतिविधियों का संपादन आदि किया जा सकता है।

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