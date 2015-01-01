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रिविजन टेस्ट:पहले दिन 253 में से 5 ने स्कूल में दिए पेपर, बाकी घर ले गए

जावरा4 मिनट पहले
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  • ओपन बुक पद्धति से ले रहे, पहला पेपर कठिन विषय का होने से हल करने के लिए बच्चे घर ले गए

कोरोना संक्रमण में स्कूल भले ही ना खुले हों लेकिन इस बीच ऑनलाइन पढ़ाई में कितने बच्चे शिक्षित हुए और उनका स्तर क्या है, ये पता चलेगा शुक्रवार से सरकारी स्कूलों में शुरू हुए रिविजन टेस्ट में। पहले दिन स्कूलों का आलम ये रहा कि 50 फीसदी से ज्यादा स्टूडेंट्स स्कूल पहुंचे, इनमें से 5-6 स्टूडेंट्स ने स्कूल में टेस्ट दिए। कुछ पेपर हल करने के लिए घर ले गए। कुछ स्टूडेंट्स तो पेपर लेने ही नहीं आए। इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। अब रोज नियमित टेस्ट होंगे जिनके परिणाम 30 नवंबर को जारी होंगे। इतना ही नहीं पेपर हल करने में स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की हैं, इसके लिए उन्हें कॉपियां भी दिखाई जाएंगी ताकि जब वार्षिक एग्जाम हो तो उनमें सुधार हो और परीक्षा परिणाम ना बिगड़े। इसका ज्यादा फायदा बोर्ड परीक्षार्थियों को होगा। ब्लॉक के 27 हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों में रिविजन टेस्ट लिए जा रहे हैं। इनमें प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स को शामिल नहीं किया है। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के टेस्ट 28 नवंबर तक चलेंगे। महात्मा गांधी उत्कृष्ट उमावि में पहले दिन 9वीं व 10वीं की कक्षा का गणित का पेपर रहा और बच्चों की उपस्थिति देखें तो 9वीं में 5 बच्चों ने स्कूल में रहकर परीक्षा दी और दो घंटे बाद कॉपी जमा कराकर घर चले गए। वहीं 56 बच्चे आए और पेपर लेकर घर चले गए। कक्षा में 7 बच्चे अनुपस्थित रहे। इसी तरह अन्य कक्षाओं में भी यही स्थिति रही। चूंकि स्कूल में पेपर देने में समय ज्यादा नहीं मिलता, ऐसे में ज्यादातर बच्चे नकल करने के लिए पेपर को घर ले गए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के जवाब सही हों और नंबर भी अच्छे आएं। जो स्टूडेंट्स कॉपियां घर ले गए उन्हें अगले दिन शनिवार को दोपहर तक कॉपी जमा कराना अनिवार्य है, इसके बाद ही उन्हें अगले सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। इसके साथ कॉपियां जांचने का काम भी शुरू होगा। सभी बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करना है। इसके नंबर बच्चों की वार्षिक परीक्षा में काउंट होंगे।

सिलेबस के पैटर्न पर आया पेपर
कक्षा 9वीं व 10वीं में पहले दिन गणित का पेपर हुआ। वहीं 11वीं व 12वीं का रसायन, भूगोल, बहीखाते सब्जेक्ट का पेपर हुआ। स्कूल नियमित नहीं खुलने से अभी सिलेबस में कटौती की गई है। जो टेस्ट पेपर आए हैं वो अब तक ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाए गए चैप्टर के आधार पर आए हैं। शनिवार को 9वीं व 10वीं का विज्ञान का पेपर होगा। वहीं 11वीं व 12वीं का हिंदी, हिंदी विशिष्ट और विशिष्ट अंग्रेजी का पेपर रहेगा।

पहले दिन कक्षावार बच्चों की उपस्थिति
कक्षा छात्र स्कूल में घर पर आए नहीं
9वी 68 5 56 7
10वीं 43 - 36 7
11वीं 81 - 74 7
12वीं 61 - 58 3

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