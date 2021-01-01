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  • Population Increased But No Anganwadis, It Is Difficult To Reach Children, Proposals For New Anganwadi Not Accepted

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विसंगति:आबादी बढ़ी पर आंगनवाड़ियां नहीं, बच्चों तक पहुंचना हो रहा मुश्किल, नई आंगनवाड़ी के प्रस्ताव मंजूर नहीं

जावरा2 घंटे पहले
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  • एक हजार की आबादी पर एक आंगनवाड़ी स्वीकृत, कई जगह आबादी 3 हजार पर पहुंच गई

समय के साथ शहर की आबादी बढ़ रही और विकास हुआ लेकिन 5 साल तक के बच्चों के लिए खोली गई आंगनवाड़ियां सुविधाओं के अभाव में संचालित हो रही है। कुछ आंगनवाड़ी किराये के कमरे में लग रही है तो कुछ आबादी के मान से पर्याप्त नहीं। भास्कर ने शहर की आंगनवाड़ियों की पड़ताल की तो पता चला कि दो-तीन आंगनवाड़ियां ऐसी हैं जिनमें 10 से अधिक क्षेत्र आते हैं और आबादी भी तीन हजार के करीब हैं। बच्चों का आंगनवाड़ियों तक और कार्यकर्ता का बच्चों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बावजूद नई आंगनवाड़ियां नहीं खुल रही हैं। इसके लिए प्रस्ताव भी विभाग ने भेज रखा है लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के कारण मामला ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। महिला बाल विकास विभाग के तहत अभी शहर में 57 आंगनवाड़ियां हैं। शुरुआत में एक हजार आबादी के मान से एक आंगनवाड़ी को खोला था लेकिन अब शहर की आबादी बढ़ रही है और आंगनवाड़ियां कम पड़ रही हैं। आंगनवाड़ियों में पोषण सप्ताह, मंगल दिवस, लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, सुकन्या समृद्धि योजना सहित अन्य कार्य होते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र 54 पिपलौदा रोड पर स्थित है। इसके अंतर्गत 10 कॉलोनियां आती हैं। जहां 600 परिवारों के साथ आबादी तीन हजार के करीब पहुंच गई है। गोकुलधाम सोसायटी, पटेल कॉलोनी 1 और 2, आनंद कॉलोनी, नित्यानंद धाम, अंबिका सिटी होम, प्रतापनगर 1 और 2, राठौर कॉलोनी, श्रीनगर कॉलोनी, पिपलौदा रोड, कॉलेज रोड, गांधी कॉलोनी, चौपाटी रोड आंटिया चौराहे के बच्चों के लिए सिर्फ एक आंगनवाड़ी है। जहां 250 से 300 बच्चे दर्ज हैं। इसी तरह आंगनवाड़ी केंद्र 56 सांवरिया कॉलोनी में है। आबादी देखें तो 450 परिवार और 2800 के करीब जनसंख्या है। बच्चे भी 150 से 200 के बीच दर्ज हैं।

फरवरी से बच्चों के लिए खुल सकती है आंगनवाड़ी
कोरोना के बाद से आंगनवाड़ियों पर बच्चों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई थी। सारे आयोजन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को घर-घर जाकर करना पड़ रहे थे। यहंा तक कि पोषण आहार भी बच्चों को घर पर ही बांटा जा रहा था। अब संभावित है कि फरवरी से आंगनवाड़ियों पर बच्चों की आवाजाही शुरू हो जाए। ऐसे में नई आंगनवाड़ी नहीं खुलने से कुछ केंद्रों पर दबाव पड़ेगा। आंगनवाड़ियों की कमी के कारण कई मामले पिछड़ रहे हैं।

वरिष्ठों को अवगत कराया जाएगा
महिला बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी अंकिता पाटीदार ने बताया कि शहर में नई आंगनवाड़ियांे की जरूरत है। इस संबंध में पिछले साल नई आंगनवाड़ियों के लिए प्रपोजल भी भेजा था लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई। फिर से वरिष्ठों के संज्ञान में इस बात को लाएंगे।

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