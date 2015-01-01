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पटाखा मार्केट:वाहन स्टैंड पर 3 की रसीद देकर वसूले 10 रुपए, ठेका निरस्त

जावरा3 घंटे पहले
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इकबालगंज मैदान में लगे पटाखा मार्केट में वाहन खड़े करने के लिए नगरपालिका ने जो ठेका दिया था, वह ठेकेदार बाइक के 10 रुपए लेकर रसीद सिर्फ 3 रुपए की दे रहा था। ऐसी शिकायत होने पर नपा ने तत्काल ठेका निरस्त कर दिया। नगर के सुरेश धाकड़ ने बताया कि मैं और कुछ परिचित गुरुवार शाम पटाखा खरीदने गए। बाइक खड़ी करने के 10 रुपए लिए और रसीद 3 रुपए की ही दी। जब 10 रुपए की रसीद मांगी तो बहस करने लगा। इसे लेकर धाकड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और अधिकारियों को शिकायत भी की। नपा सीएमओ डॉ. केएस सगर ने बताया साइकिल के लिए 5 रुपए, बाइक के 10 रुपए और कार के 20 रुपए तय किए थे लेकिन ठेकेदार ने नई रसीद बुक नहीं बनवाई और पुरानी रसीदें ही दीं इसलिए ऐसी स्थिति बनी। ठेका तत्काल निरस्त कर दिया और अब नपाकर्मी ही नई रसीद बुक के जरिए वाहन शुल्क वसूलेंगे।

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