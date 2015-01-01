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नगरपालिका:नामांतरण पर रजिस्ट्री की एक प्रतिशत शुल्क वसूली गलत, इसे वापस लेंअन्यथा धरना देंगे

जावरा4 घंटे पहले
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  • रेडक्रॉस सदस्य व समाजसेवी लोगों ने नायब तहसीलदार को दिया ज्ञापन

नगरपालिका में संपत्ति नामांतरण के वक्त रजिस्ट्री लागत का एक प्रतिशत शुल्क अलग से वसूला जाता है। जो गलत है। जब रजिस्ट्रार कार्यालय में ही नगर विकास के नाम से दो प्रतिशत शुल्क वसूला जाता है और ये राशि शासन नपा को भेज देता है तो फिर नपा अलग से एक प्रतिशत शुल्क क्याें वसूल रहे हैं। यह वसूली बंद हो अन्यथा हम आंदोलन व धरना-प्रदर्शन करेंगे। यह बात रेडक्रॉस सोसायटी डायरेक्टर महेंद्र कोचट्‌टा, एडवोकेट विजय स्वर्णकार, गगन श्रीमाल, दीपाली कुमावत, यूसुफ खान, सुरेंद्र पंडित, भारत सैनी, अकबर मिर्जा, राकेश मुखिया, नितेश सुराणा, कालूराम दायम, विष्णु मालवी, अल्पना माचीवाल ने एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार संतोष रत्नावत को दिए ज्ञापन में कही। इन समाजसेवी लोगों ने कहा कि नपा सालों से नामांतरण के नाम पर एक प्रतिशत शुल्क की जबरन वसूली कर रही है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सीएमओ डॉ. केएस सगर ने कहा कि परिषद को टैक्स बढ़ोतरी के अधिकार हैं। घटाने के लिए शासन की अनुमति जरूरी है। हमने शासन को दो बार पत्र लिख दिया है, जैसे ही वहां से अनुमति मिलेगी, एक प्रतिशत शुल्क वसूली बंद कर दी जाएगी।

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