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वेलफेयर सोसायटी:घर-घर पोस्टकार्ड भेजकर कोरोना से बचाव के उपाय बताए व संदेश दिया

जावरा3 घंटे पहले
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श्रीमती सरोज सोशल एंड वेलफेयर सोसायटी ने त्योहार के बीच कोरोना से जागरूक रहने और सतर्कता बनाए रखने के लिए पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है। शुभारंभ विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने किया। संस्था अध्यक्ष अर्पित शिकारी ने बताया कि संस्था का दो हजार घरों में पोस्टकार्ड के माध्यम से जागरूकता संदेश पहुंचाने का लक्ष्य है। दीपावली पर बाजारों में भीड़ हाेने के कारण कोरोना का खतरा बना है। सतर्कता रखने के लिए संस्था लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं तो दे रही है लेकिन उन्हें मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, दो गज दूरी रखने, सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। संस्था के युवराजसिंह राणावत, रमेश धाकड़, आशीष शिकारी, मधुसूदन पाटीदार, विनोद मतानिया, नंदनी किरार, इंदिरा जोगी, पूजा पाटीदार, तृप्ति चौहान, मेघा सोलंकी, साक्षी सोलंकी, पायल रारोतिया जुटे हैं।

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