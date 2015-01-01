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सरकारी अस्पताल:सरकारी अस्पताल की डिजिटल एक्स-रे मशीन का एस्टीमेट भेजा

जावरा10 मिनट पहले
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  • कायाकल्प के तहत वेटिंग रूम भी हो रहा रिनोवेट

सरकारी अस्पताल की हालत को सुधारने के लिए विधायक निधि से कायाकल्प किए जाने को लेकर पिछली रोगी कल्याण समिति में जो निर्णय हुए थे, उसी अनुरूप अब अस्पताल में काम होना शुरू हो गया है। डिजिटल एक्स-रे मशीन का एस्टीमेट बनाकर भेजा जा चुका है। वेटिंग हॉल का रिनोवेशन चल रहा है। इसके अलावा कायाकल्प में पूरे भवन के रिनोवेशन से लेकर फ्लोरिंग और तार फेंसिंग होना बाकी है। वहीं शासकीय योजनाओं की जानकारी के लिए होर्डिंग भी लगाए जाएंगे। सरकारी अस्पताल के कायाकल्प के लिए विधायक से 25 से 30 लाख रुपए खर्च होना है। इससे अस्पताल की सूरत तो बदलेगी, वहीं मरीजों को बेहतर स्वच्छ माहौल मिलेगा। हालांकि रंग-रोगन से अस्पताल की सुंदरता बढ़ेगी और बारिश के कारण जो डैमेज अस्पताल की छतों को हुआ है, उसे सुधारने का भी काम होगा। अस्पताल के एक वार्ड के अनुसार ही अन्य वार्डों में व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी। वहीं सफाई व्यवस्था को माकूल करने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। इतना ही नहीं रोकस की आय को बढ़ाने के लिए अस्पताल की कृषि भूमि को लीज पर देने के बजाय वहां फलोद्यान की प्रोसेस की जा रही है ताकि उसी आय से व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके। ड्रैनेज सिस्टम, एनआरसी रिनोवेशन, आई ओटी निर्माण सहित अन्य कार्य होंगे।

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