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एक्सपायरी डेट लिखने के आदेश:दुकानदार नहीं मान रहे आदेश, मिठाइयों की ट्रे पर नहीं लिखी एक्सपायरी डेट, खाद्य सुरक्षा विभाग सुस्त

जावरा3 घंटे पहले
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बाजार में सजने वाली दुकानों पर खुली मिठाइयों के सामने एक्सपायरी डेट लिखने के आदेश केंद्र सरकार ने महीनेभर पहले जारी किए थे लेकिन अभी तक उसका पालन किसी भी दुकान पर नहीं हो रहा है। दुकानदार नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग भी सख्ती नहीं दिखा रहा है। उनके सुस्त रवैये के कारण दुकानदार खुली मिठाइयां धड़ल्ले से बेचते जा रहे हैं। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार तो खुली मिठाइयों के सामने मिठाई की निर्माण तारीख और बेस्ट बिफोर यूज की डेट लिखना जरूरी है। लेकिन अब तक विभाग ने ना दुकानों की जांच की और ना कोई सख्ती दिखाई। अब तक सिर्फ पैकिंग मिठाई व सामानों पर ही एक्सपायरी डेट लिखी होती थी। इसे देखकर उपभोक्ता सामान खरीदते थे लेकिन खुली मिठाइयां दिखने में सुंदर होती थीं और पता भी नहीं चलता कि इसे बनाए कितना समय हो गया या कितनी पुरानी है। ऐसे में उपभोक्ता मिठाई खरीद लेते थे और दुकानदार भी नुकसानी से बचने के लिए उन्हें बेच देते थे। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दुकानदारों को खुली मिठाइयों की ट्रे पर उनके निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी है लेकिन अभी भी शहर के किसी दुकानदार ने ऐसा नहीं किया। शहर में छोटी-बड़ी मिलाकर 30 से 40 मिठाई की दुकानें हैं। सभी का फोकस सिर्फ मिठाई बेचने पर है।

त्याेहार के अलावा नहीं होती है जांच

शहर में खाद्य पदार्थों की जांच की जिम्मेदारी जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की है लेकिन अमला भी समय-समय पर ही कार्रवाई करता है। नियमित कार्रवाई नहीं होने के कारण दुकानदारों के हौसले बढ़ते हैं। हाल ही में अमले ने दूध व मावे के सेंपल लिए थे, इसके बाद लगा था कि कार्रवाई और तेज होगी लेकिन इसके बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इधर दीपावली भी नजदीक आ रही है जिसमें 5 दिन बचे हैं। लगता है त्याेहार के ऐनवक्त पर विभाग कार्रवाई करेगा।

संबंधित दुकानदाराें पर कार्रवाई करेंगे
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल ने बताया कि सभी दुकानदारों को खुली मिठाई की ट्रे के सामने मिठाई निर्माण की तारीख व उसकी एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी है। जिन्होंने नहीं लिखा है उन पर कार्रवाई करेंगे।

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