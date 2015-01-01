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मानसून मेंटेनेंस:आज बड़ावदा व सेजावता ग्रिड से जुड़े इलाकों में चार घंटे बिजली बंद रहेगी

जावरा4 घंटे पहले
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बिजली कंपनी शुक्रवार को 33 केवीए हाटपिपलिया फीडर पर पोस्ट मानसून मेंटेनेंस करेगी। चार घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। डीई एमके मेड़ा ने बताया बड़ावदा व सेजावता ग्रिड से निकलने वाली घरेलू व सिंचाई फीडरों से जुड़े बड़ावदा, सेजावता, टोलखेड़ी, हनुमंतिया, थडाैदा, रेवास, राजाखेड़ी, उकेड़िया, गढ़गड़िया, बड़ावदी, ललियाना, हिंगोरिया धांधु, मुण्डलापरवल, खजुरिया, लोद, लसुड़िया जंगली में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। सेजावता टाउन फीडर से जुड़े इलाके खाचरौद नाका, धानमंडी रोड, मोहन परिसर कॉलोनी, पहाड़िया रोड, सिविल हॉस्पिटल रोड आदि क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

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