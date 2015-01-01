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किसानों से अपील:आज तीन घंटे बारदान में नीलाम होगी लहसुन

जावरा3 घंटे पहले
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नगर की लहसुन मंडी में आवक अधिक होने से मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अब दिवाली तक लहसुन लेकर ना आएं। मंडी निरीक्षक सुरेश शर्मा ने बताया गुरुवार शाम की स्थिति में 300 ट्रैक्टर-ट्रॉली व 50 पिकअप वाहन रिजर्व में खड़े है। इनमें से सिर्फ 200 वाहनों की उपज शुक्रवार को नीलाम होगी, क्योंकि इस दिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कट्‌टे यानी बारदान में खुली नीलामी भी की जाएगी। कई छोटे किसानों को वाहन में उपज लाना महंगी पड़ रही है, इसलिए उनकी सुविधा के लिए सप्ताह में एक दिन तय समय के लिए खुली नीलामी की व्यवस्था की है। इसी के तहत शुक्रवार को प्लेटफॉर्म पर तीन घंटे खुली नीलामी होगी। बाकी समय वाहनों में नीलाम की जाएगी।

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