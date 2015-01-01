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पेट्रोल-डीजल:महंगाई व नीतियों के विरोध में कल ब्लॉक कांग्रेस देगी धरना

जावरा4 घंटे पहले
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  • कार्यकर्ता रखेंगे उपवास और उठाएंगे आवाज

पेट्रोल-डीजल सहित गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर गरीब परिवारों का बजट बिगड़ गया है। गैस सिलंेडर के दाम महीनेभर में 100 रुपए बढ़ गए। इधर किसान विरोधी नीतियों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन भाजपा सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। उनके आंदोलन को बदनाम करने का काम सरकार कर रही है। आमजन व किसानों के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस 19 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं उपवास रखकर किसानों के हक की आवाज उठाएगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माणक चपड़ोद, ग्रामीण अध्यक्ष प्रेमसुख पाटीदार, शहर कार्यवाहक अध्यक्ष अजीजुर्रहमान पठान ने बताया ब्लॉक कांग्रेस सुबह 11 बजे चौपाटी गांधी उद्यान पर सांकेतिक उपवास व धरना आंदोलन करेगी क्योंकि भाजपा के रवैये से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आमजन की आवाज उठाने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन में युवक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सदभावना प्रकोष्ठ, व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक शामिल होकर किसान विरोधी नीतियों व बढ़ती महंगाई को लेकर आवाज बुलंद करने का अाह्वान किया।

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