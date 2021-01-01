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ऑनलाइन ट्रेनिंग:शिक्षकों की ट्रेनिंग हुई, अब तक नहीं मिला भत्ता

जावरा2 घंटे पहले
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राज्य शिक्षा केंद्र ने निष्ठा एप के जरिए शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। यह ट्रेनिंग 15 जनवरी तक चली। 2 हजार से ज्यादा शिक्षक ट्रेनिंग में शामिल हुए। ट्रेनिंग के तुरंत बाद दो हजार रुपए भत्ता मिलना था पर नहीं मिला। मप्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सर्वेश कुमार माथुर ने बताया कि कोरोना के बीच शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल हुए। बावजूद अब तक शिक्षकों को भत्ता नहीं मिल पाया है। शिकायत पर कहा जाता है मिल जाएगा लेकिन कब तक नहीं बताया जाता। संघ के बीएल पांचाल, विजय यादव, रामप्रसाद गेहलोत, आनंदीलाल गांधी, रामचंद्र मिश्रा, विजय सैनी, विजय मेहरा, गोपाल उपाध्याय, जगदीश उपमन्यु ने राज्य शिक्षा केंद्र से भत्ता देने की मांग की है।

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