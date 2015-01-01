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भारतीय किसान संघ:प्रभाकर राव केलकर व अरविंद कोठेकर को सभा में दी श्रद्धांजलि

जावरा3 घंटे पहले
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भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकर राव केलकर, भाजपा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक अरविंद कोठेकर के निधन पर भाकिसं व भाजपा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने पहाड़िया रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पुरम में श्रद्धांजलि सभा रखी। मीसाबंदी राजमल बरैया, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष कान्हसिंह चौहान, किसान संघ के श्यामसुंदर ठाकुर ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र, समाज और खासकर हमारे क्षेत्र के लिए त्याग और अपनेपन की पराकाष्ठा भरा था। भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. दिलीप शाकल्य, उज्जैन दुग्ध संघ उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मीसाबंदी इंदरमल टुकड़िया, भारतीय किसान संघ के बालाराम धाकड़, कैलाश मेहता, रमेश धाकड़, नपाध्यक्ष अनिल दसेड़ा, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी, प्रहलादसिंह हाड़ा, धर्मेंद्रसिंह सिसौदिया, पूर्व भाजपा जिला महामंत्री भेरूलाल पाटीदार, निर्मला हाड़ा, हरिराम शाह, रतनलाल लाकड़, कीर्तिशरणसिंह, प्रकाश कोठारी, पिंकेश मेहरा, बाबूलाल नाहर आदि सहित संगठनों ने पुष्पांजलि देकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। संचालन भाजपा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ जिला संयोजक प्रदीप शर्मा, महिला मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला हाड़ा ने किया।

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