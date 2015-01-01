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घंटाघर जीर्णशीर्ण घोषित:10 नवंबर को तोड़ेंगे, दुकानदारों से कहा दो दिन पहले दुकानें खाली कर लें

जावरा3 घंटे पहले
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नगर के मध्य स्थित प्राचीन घंटाघर भवन को तोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 10 नवंबर की तारीख तय कर दी है। नवाबी रियासतकाल में बने इस भवन को जीर्णशीर्ण घोषित करने के साथ ही सभी 51 दुकानदारों को अंतिम नोटिस दे दिए। इसमें पुराने तीन नोटिस का हवाला देते हुए स्पष्ट कहा कि 8 नवंबर को दुकानें खाली करके कब्जा विभाग को सौंप दें। पर्याप्त पुलिस बल एवं अन्य कर्मचारी अमला उपलब्ध करवाने के लिए एसडीएम, नगरपालिका व पुलिस को पत्र लिख दिया है ताकि तय तारीख पर भवन को जमींदोज कर सकें और कोई बाधा न बन पाए। दिवाली के ठीक पहले त्योहारी सीजन में बेरोजगार होने के डर से सभी दुकानदार टेंशन में है वे मोहलत के साथ ही आगे की ठोस प्लानिंग की मांग कर रहे ताकि कोई व्यक्ति बेरोजगार न रहे। दुकानदारों ने आनन-फानन में गुरुवार रात 9 बजे बैठक की और इसी मुद्दे पर प्रशासन के समक्ष पक्ष रखने का निर्णय लिया। दरअसल घंटाघर भवन को तोड़कर यहां पार्किंग मय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सालों से नगरपालिका प्रयासरत है। पहले कई बार दुकानदारों को नोटिस देकर दुकानें खाली करवाने और घंटाघर को तोड़ने के प्रयास हो चुके हैं। हालांकि खुद नपा कोई ठोस प्लानिंग नहीं बना पाई कि तोड़ने के बाद यहां क्या बनेगा और दुकानदारों के विस्थापन की क्या प्रक्रिया रहेगी। एक पेंच यह भी है कि भवन मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग की संपत्ति है, इसलिए नपा यहां प्लानिंग नहीं कर पाई क्योंकि नपा ने इसे पीडब्ल्यूडी से नपा में हैंडओवर करने के लिए शासन को पत्र लिखा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये भवन पीडब्ल्यूडी के आधिपत्य में है और इस बार नपा ने नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी ने इसे तकनीकी रूप से जीर्णशीर्ण घोषित कर दिया है। साथ ही दुकानदारों को नोटिस जारी कर 8 नवंबर तक दुकानें खाली करने के लिए कहा है। दिवाली के ठीक 4 दिन पहले घंटाघर को डिस्मेंटल करने का ऐलान कर दिया। पहले दुकानदार हाई कोर्ट गए थे और स्टे तक मिला था लेकिन बाद में कोर्ट ने शासन को प्रकरण भेजकर विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए। फिर दो सालों से मामला ठंडे बस्ते में था और अब अचानक नोटिसबाजी से न केवल दुकानदारों में हड़कंप मचा है बल्कि शहरभर में घंटाघर वापस चर्चा में आ गया है।

हमें तो यहीं विस्थापन चाहिए, रोजी रोटी छीनने से क्या मिलेगा- दुकानदार

घंटाघर दुकानदार यूनियन अध्यक्ष वीरेंद्र कांठेड़ ने कहा त्योहार के ठीक पहले दुकानदारों को बेरोजगार करने की नीति समझ से परे हैं। पहले ठोस प्लानिंग बनाकर विकास की बात करें। दुकानदारों को यहीं पर विधिवत विस्थापन चाहिए, बाकी दिक्कत नहीं। अभी यहां नए निर्माण की कोई प्लानिंग नहीं और तोड़ने की तैयारी कर ली। जबकि घंटाघर ठीक अवस्था में है। पहले पान कॉम्प्लेक्स तोड़ा तो दुकानदार बेरोजगार हो गए। वे किराया कम करने की मांग करते रह गए और जब ज्यादातर दुकानें नपा के लोगों ने ही ले ली तो किराया कम कर दिया। राजनीतिक और प्रशासनिक हठधर्मिता के कारण यहां भी दुकानदारों के साथ अन्याय होने का डर है। हम रोजी रोटी के लिए संघर्षरत है। इसलिए बिना प्लानिंग तोड़फोड़ का विरोध कर रहे हैं।

कॉम्प्लेक्स बनने तक अस्थायी शेड में यहीं रोजगार की दे सकते हैं अनुमति
प्रशासन चाहे तो बीच का रास्ता निकाल सकता है। जो दुकानदार यहां है, उसे उसी जगह ब्लॉक काटकर अस्थायी रूप से यहीं टीनशेड में रोजगार की अनुमति दे सकते है। फिर जब शासन के पास बजट होगा और प्लानिंग बन जाएगी तब इन्हें हटाकर यहां निर्माण कर सकते है। तब तक दुकानदार भी बेरोजगार नहीं होंगे और प्रशासन की मंशा पूरी हो जाएगी।

प्लानिंग बाद में करेंगे, सुरक्षा दृष्टि से तोड़ना प्राथमिकता- पीडब्ल्यूडी
दुकानदार भले ही विरोध कर रहे और त्योहारी सीजन भी है, इसलिए 10 तारीख आने तक प्रशासन का रूख क्या रहेगा, यह देखना होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में तो पीडब्ल्यूडी एसडीओ नीतेश सुलिया का कहना है कि घंटाघर जीर्णशीर्ण घोषित हो चुका है। यहां भविष्य में क्या बनाना है, यह प्लानिंग बाद का विषय है। किसी जीर्णशीर्ण जगह पर लोगों का रुका रहना खतरनाक है। इसलिए अभी तो जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से तोड़ना प्राथमिकता है। फिर आगे प्लानिंग की जाएगी।
अभी पीडब्ल्यूडी तोड़ेगा, जगह खाली होने के बाद प्लानिंग करेंगे : नपा सीएमओ डॉ. केएस सगर का कहना है अभी पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिए और नपा से सहयोग मांगा है जो देंगे। कार्रवाई पीडब्ल्यूडी कर रहा है। जब जगह खाली होगी और शासन से नपा को हैंड ओवर हो जाएगी तो दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग बनाई जाएगी।

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