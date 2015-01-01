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फिर बढ़ने लगा संक्रमण:48 घंटे में 40 पॉजिटिव मिले, यह आंकड़ा 7 दिन में मिले मरीजों के बराबर

मंदसौर2 घंटे पहले
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  • प्रशासन के अलर्ट के बाद भी नहीं मान रहे लोग, 90% बिना मास्क के कर रहे भ्रमण, नपा व पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

जिले में कोरोना संक्रमण तेज हो गया है। 48 घंटों में 40 नए पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले 40 मरीज मिलने में 7 दिन लगे थे। इससे संक्रमण की तेजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके प्रति स्वास्थ्य विभाग नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही अलर्ट कर चुका है लेकिन जिले में अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं। 80 से 90 फीसदी बिना मास्क के भ्रमण कर रहे हैं। नपा व पुलिस ने शुक्रवार को चालानी कार्रवाई की शुरुआत की लेकिन स्थिति ज्यादा सुधरती नहीं दिख रही। ठंड के साथ जिले में कोरोना संक्रमण भी तेज हो गया है। जिले में 7 दिन में जितने मरीज मिले थे उतने पॉजिटिव सिर्फ दो दिन में सामने आ चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही अलर्ट जारी कर चुका है। उस अलर्ट का विशेष असर ना लोगों पर दिखाई नहीं दे रहा है। शहर सहित जिले में लोग ऐसे भ्रमण कर रहे मानो कोरोना खत्म हो चुका है। 80 से 90 फीसदी लोग बिना मास्क के भ्रमण कर रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन ने भी अब तक कोई विशेष प्रयास शुरू नहीं किए। शुक्रवार को नपा व यातायात पुलिस ने यातायात थाने के बाहर बिना मास्क वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई जरूर शुरू की। इसमें 45 से अधिक लोगांे पर जुर्माना लगाया। हालांकि अब ज्यादा सख्ती की जरूरत है।

रतलाम में 6 दिन में 250 नए मरीज मिले
जिले के दोनों तरफ लगे रतलाम व नीमच जिले में कोरोना संक्रमण मंदसौर की तुलना में तेजी से सामने आया है। रतलाम में 6 दिन में 250 नए मरीज मिले हैं। गुरुवार को रतलाम में 76 नए मरीज मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण किस गति से बढ़ रहा है। नीमच में पिछले 6 दिन में 60 नए केस सामने आए।

पिछले 6 दिन में मिले मरीजों को आंकड़ा

रतलाम में मिले पॉजिटिव
19 नवंबर 76
18 नवंबर 63
17 नवंबर 52
16 नवंबर 25
15 नवंबर 4
14 नवंबर 30
नीमच में मिले पॉजिटिव
19 नवंबर 13
18 नवंबर 13
17 नवंबर 7
16 नवंबर 9
15 नवंबर 8
14 नवंबर 10
मंदसौर में मिले पॉजिटिव
19 नवंबर 18
18 नवंबर 6
17 नवंबर 7
16 नवंबर 5
15 नवंबर 1
14 नवंबर 4

इधर, मास्क नहीं पहनने पर प्रधान आरक्षक का भी बनाया चालान
मंदसौर नगरपालिका व पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार से बिना मास्क के भ्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू की। करीब 3 घंटे चली कार्रवाई में 45 से अधिक लोगों के चालान बनाए। इस दौरान यातायात पुलिस ने प्रधान आरक्षक का भी मास्क नहीं पहनने पर चालन बनाया। सभी से 100 रुपए जुर्माना वसूला।
कोरोना के दूसरे चरण की बन रही स्थिति : जिले के शासकीय चिकित्सकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि अभी प्रदेश व देशभर में स्थिति खराब हो रही है लेकिन जिले में कोरोना रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में स्थिति बिगड़ने की पूरी आशंका है। ठंड में मरीजों की संख्या सितंबर से भी अधिक होने की आशंका जताई जा रही है।

जिले में मास्क अनिवार्य, कार्रवाई शुरू कर दी है
^कोरोना को लेकर जिले में स्थिति कंट्रोल में है। चेकिंग व चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सैंपलिंग, जिनका स्वास्थ्य खराब है उनका चेकअप व इंस्टिट्यूशनल क्वारेंटाइन की प्रक्रिया की जा रही है। प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। समय सीमा या यू कहें रात के कर्फ्यू जैसी कोई बात नहीं है।
मनोज पुष्प, कलेक्टर

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