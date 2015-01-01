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उपयोग:पिछले साल के मुकाबले रोज 50 मेगावाट बिजली अधिक हो रही खर्च

मंदसौर3 घंटे पहले
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  • बोवनी जल्दी होने व अस्थायी कनेक्शन बढ़ने से बढ़ी खपत, इनमें जावद डिवीजन में सबसे ज्यादा दोगुनी वृद्धि

जिले में पिछले साल की तुलना में इस साल बिजली खपत करीब 50 मेगावाट अधिक खर्च हो रही है। वर्तमान में जिले की रोज की मांग 140 मेगावाट चल रही है जबकि पिछले साल नवंबर में यह खपत 90 मेगावाट ही थी। सबसे ज्यादा सिंचाई पर कनेक्शनों पर बिजली उपयोग की जा रही है। उसमें भी जिले के जावद विकासखंड में सबसे अधिक बिजली खपत बढ़ी है। जिले में बिजली के सिंचाई के 66 हजार और 1.70 लाख अन्य उपभोक्ता है। इनमें से रबी सीजन जल्दी शुरू होने के कारण फसलाें की सिंचाई के लिए हर रोज औसत 26 मेगावाट बिजली अधिक खर्च हो रही है। इसकी अपेक्षा साल 2019 में हर रोज औसत खपत का आंकड़ा 50 मेगावाट था। वर्तमान में किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए हर रोज 76 मेगावाट बिजली का उपयोग कर रहे हैं। पिछले साल रबी के सीजन की शुरुआत में मावठे व बारिश ने किसानों का भरपूर साथ दिया था। किसानों को बोवनी के बाद खेतों में सिंचाई के लिए घंटों मोटर पंप नहीं चलाने पड़े थे। यही वजह थी कि पिछले साल इस सीजन में किसानों ने हर रोज 50 मेगावाट बिजली ही उपयोग की। खपत कम होने से मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पॉवर ग्रिड व ट्रांसफार्मरों पर भी लोड नहीं आया और बिजली की सप्लाई होती रही। इस साल मौसम साफ होने से खपत अधिक हाेने से ट्रांसफार्मर व ग्रिडों का लाेड भी बढ़ गया।

रबी सीजन: चोरी रोकने तहसील व जिला स्तर पर 5-5 सदस्यीय टीम की निगरानी- अधीक्षण यंत्री आर के नायर ने बताया रबी सीजन के चलते इन दिनों खेतों में सिंचाई की जा रही है। कुछ किसान लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन लेकर बिजली चोरी करते हैं। ऐसे में जिले की तीनों तहसील पर 5-5 सदस्यीय की टीम गांव-गांव निरीक्षण कर रही है और एक जिला स्तरीय विजलेंस टीम भी वह भी सतत भ्रमण कर बिजली चोरी के प्रकरण बनाकर कार्रवाई करती है।

अस्थायी कनेक्शन भी बढ़े- रबी सीजन शुरू होने के बाद इस समय पिछले साल तो सिर्फ 1200 अस्थायी कनेक्शन हुए थे जबकि इस साल 2700 कनेक्शन हो गए है। इससे भी खपत वृद्धि हुई है। बिजली कंपनी के शहरी कार्यपालन यंत्री वीके वर्मा ने बताया सिंचाई के अलावा दीपावली पर्व पर मिठाई, साज-सज्जा, बर्तन व पटाखे की दुकान लगाने वाले व्यवसायी अस्थाई कनेक्शन जरूर लें अन्यथा बिजली चोरी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिजली की चोरी करते पाए जाने पर व्यवसायियों को भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा।
सभी 68 उपकेंद्रों पर लगाए कैपेसिटर बैंक- ट्रांसफार्मर व पॉवर ग्रिडों पर लोड ना बढ़े, वोल्टेज कम ज्यादा ना हो इसलिए बिजली कंपनी ने इन पर कैपेसिटर बैंक (उपकरण) लगा रखे हैं। जिले भर में स्थित 68 उपकेंद्रों पर यह कैपेसिटर लगाने से सिंचाई के दौरान लोड को नियंत्रित करने में सहायक साबित हो रहे हैं।

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