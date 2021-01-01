पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

3 साल बाद एक्शन:पूर्व सरपंच की 6 दुकानें व मकान तोड़कर अतिक्रमण से मुक्त कराई 4 हेक्टेयर जमीन

मंदसौर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
गोचरनोई जमीन से 50 परिवारों का राजस्व अमले ने हटाया अतिक्रमण। - Dainik Bhaskar
गोचरनोई जमीन से 50 परिवारों का राजस्व अमले ने हटाया अतिक्रमण।
  • दाऊदखेड़ी पंचायत ने सरकारी जमीन पर रतलाम, आलोट तक के लोगों को बांटे पट्टे
  • राजस्व अमले ने 8 घंटे तक चलाई 2 जेसीबी, 50 मकान किए जमींदोज

शहर से 6 किमी दूर दाऊदखेड़ी पंचायत ने फर्जीवाड़ा करके लोगों को पट्टे जारी कर दिए। इस पर फोरलेन से सटी राजस्व की जमीन पर 50 परिवारों ने मकान बना लिए। मामले में 3 साल पहले ग्रामीणों ने शिकायत की थी जिस पर अब राजस्व विभाग ने एक्शन लिया। 8 घंटे तक 2 जेसीबी चलाकर 4 हेक्टेयर गोचरनोई जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

3 साल पहले दाऊदखेड़ी पंचायत ने रसूखदारों से रुपए लेकर राजस्व की जमीन पर मकान बनाने की अनुमति दे दी। यही नहीं उन्हें फर्जी पट्टे तक दे दिए। राजस्व की यह जमीन गांव दौलतपुरा में आती है जो महू-नीमच फोरलेन से जुड़ा है। यह बेशकीमती जमीन शासकीय नर्सिंग कॉलेज से सटी है।

दौलतपुरा को छोड़कर पंचायत ने मंदसौर शहर व रतलाम, ताल, अालोट तक के लोगों को पट्टे दे दिए। जब गांव के पात्र लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की तो सरपंच के विरुद्ध जिपं न्यायालय व अतिक्रमण संबंधी तहसील न्यायालय में प्रकरण चला। जिपं न्यायालय ने धारा 40 अंतर्गत सरपंच राधेश्याम चौहान को पद से पृथक किया। बुधवार को एसडीएम बिहारीसिंह के नेतृत्व में फिर योजना बनी, सुबह 9 बजे राजस्व अमले ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर फायर फाइटर सहित नायब तहसीलदार मृणालिनी तोमर, नागेश पंवार मौजूद थे।

सरकारी जमीन पर था अतिक्रमण, हटाया
राजस्व निरीक्षक विकास चौहान के अनुसार बुलगड़ी निवासी भूरे खां जो पूर्व में सरपंच रह चुका है। उसने शासकीय भूमि सर्वे नंबर 145 पर कब्जा कर 6 दुकानें व पीछे मकान बना रखा था। करीब 2500 स्क्वेयर फीट जमीन पर अतिक्रमण था। इसे भी जमींदोज किया गया।

सरपंच-सचिव की मिलीभगत सामने आई
तहसीलदार मुकेश सोनी ने बताया कि दौलतपुरा में नर्सिंग कॉलेज से सटी गोचरनोई की जमीन थी। पंचायत ने अवैध तरीके से लोगों को निर्माण की अनुमति दे दी। इसमें सरपंच-सचिव की मिलीभगत सामने आई है। 50 से ज्यादा लोगों ने पक्के निर्माण कर लिए थे। जिन्हें जमींदोज किया गया है।

पंचायत के और भी पूर्व सरपंचों ने दबा रखी सरकारी जमीन, उन पर नहीं चली जेसीबी

दाऊदखेड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत दौलतपुरा, बुलगड़ी, हैदरवास व बुगलिया गांव आते हैं। बुगलिया के बुलगड़ी कस्बे से पूर्व में भूरे खां, सलीम खां व अहमद खां सरपंच रहे हैं। वर्तमान में राधेश्याम चौहान सरपंच हैं जो भूरे खां से पहले भी सरपंच रह चुके हैं। इस बेशकीमती जमीन पर गरीबों की आड़ में इन माफिया सरपंचों ने परिवार के लोगों को भी जमीनें बांट दीं। बुधवार को हुई कार्रवाई में केवल गरीब व बाहरी लोगों के मकानों पर ही बुलडोजर चला। सरपंचों के कब्जे वाली जमीनों तक जेसीबी नहीं पहुंची।

लोगों को 2-2 लाख रुपए में दीं जमीनें

दौलतपुरा में तहसीलदार ने कार्रवाई की है। यहां अधिकतर रतलाम, ताल और अालोट के लोगों को सरपंच ने 2-2 लाख रुपए लेकर फर्जी प्रमाण-पत्र दे दिए थे। लिखित शिकायत पर सरपंच के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण हटाया है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। -बिहारीसिंह, एसडीएम, मंदसौर

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser