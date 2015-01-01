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राहत:तेरस पर नप कार्यालय में बरसा धन, 1 करोड़ रुपए की 7 दुकानें नीलाम

मंदसौर3 घंटे पहले
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  • कर्मचारियों को 10 हजार रुपए अग्रिम वेतन दिया, किस्तों में कटेगी राशि

इस वर्ष दीपावली गरोठ नगर परिषद के लिए अच्छी साबित हुई है। बीते कई माह से खाली पड़े नगर परिषद के खाते में धनतेरस पर धन की वर्षा हुई। नपा ने एक करोड़ रुपए से अधिक की दुकानों की नीलामी की। वही लंबे समय से नीलाम नहीं हो पा रही सब्जी मंडी की दुकानें भी नीलाम हो गईं। नपा अब विकास कार्य जल्द शुरू कर सकती है। गुरुवार को धनतेरस के मौके पर नप ने राजगुरु, सुखदेव यात्री प्रतीक्षालय सहित सब्जीमंडी की दुकानों की नीलामी की। नपा द्वारा 95 दुकानों की नीलामी की गई थी, जिसमें 1 करोड़ 41 हजार की 7 दुकान ही नीलाम हुईं। इस दौरान नपा सीएमओ गिरीश शर्मा, इंजीनियर विनोद पोरवाल सहित नपा कर्मचारी नागरिक मौजूद थे।

ये दुकानें हुईं नीलाम

काॅम्प्लेक्स क्रमांक नीलामी रुपए राजगुरु कॉम्प्लेक्स 12 21 लाख 11 हजार 122 सुखदेव कॉम्प्लेक्स 1 25 लाख 51 हजार यात्री प्रतीक्षालय 5 19 लाख 50 हजार 111 नवीन सब्जीमंडी 5 11 लाख 51 नवीन सब्जीमंडी 36 7 लाख नवीन सब्जीमंडी 38 13 लाख 50 हजार

अग्रिम वेतन के लिए शासन ने आदेश दिए थे
गुरुवार को धनतेरस के मौके पर मप्र शासन आदेश अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 10-10 हजार रुपए का अग्रिम वेतन दिया। सीएमओ गिरीश शर्मा नेे बताया कि दीपावली पर्व के मौके पर मप्र शासन द्वारा त्योहार मनाने के लिए दैनिक वेतन भोगियों को अग्रिम वेतन डालने के निर्देश थे। जो कर्मचारियों के खातेे डालेेे गए हैं। सीएमओ गिरीश शर्मा ने बताया कि धनतेरस के मौके पर दुकानों की नीलामी रखी थी। विभिन्न दुकानों की नीलामी हुई है, उम्मीद है जल्द पैसा जमा हो। जिससे नगर के कई विकास कार्य जल्द प्रारंभ किए जाएंगे।​​​​​​​

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