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कोरोना संक्रमण:जिले में 9 नए पॉजिटिव मिले, एक अन्य की इलाज के दौरान उदयपुर में मौत

मंदसौर4 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 9 नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं पिपलियामंडी निवासी महिला की उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार को आई रिपोर्ट में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 6 पॉजिटिव एवं रतलाम मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 3 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। इसमें एक गांधीसागर, एक नाहरगढ़, एक सीतामऊ एवं एक अमलावद गांव में पॉजिटिव मिला है। बाकी मंदसौर शहर में पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह जिले में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 2455 पर पहुंच गया है। नप महिला कर्मचारी की मौत : पिपलियामंडी | नगर परिषद में महिला सफाई कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई। रेलवे स्टेशन के पास निवासरत, नप सफाई कर्मचारी गीताबाई राठौड़ की तबीयत खराब होने से जिला चिकित्सालय भर्ती कराया था। जहां कोरोना की पुष्टि होने के बाद उदयपुर रेफर किया था। इलाज के दौरान बुधवार को महिला की मौत हो गई। गुरुवार को महिला के शव को एम्बुलेंस से सीधे घर ना लाते हुए रेलवे पुलिस के पास स्थित श्मशान घाट पर ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया।

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