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कार्रवाई:दीपावली बाद करने वाले थे दो लोगाें की हत्या, साजिश रचते 9 को पकड़ा, हथियार भी बरामद

मंदसौर3 घंटे पहले
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  • 2 आरोपी युवराज हत्याकांड को दे चुके हैं अंजाम, बाकी पर भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

दीपावली के बाद दो लोगों की हत्या की साजिश रच रहे 9 आरोपियों को पुलिस ने धरदबोचा। इनसे हथियार भी बरामद किए हैं। इनमें 2 आरोपी पूर्व में हुए युवराज हत्याकांड को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी जमीन विवाद में अलावदाखेड़ी की एक महिला व बाजना के युवक को मारने की सुपारी ले चुके थे। इसको लेकर अलावदाखेड़ी रोड पर ईंट भट्‌टों के पास साजिश रच रहे थे। समय रहते शहर के तीन थानों की पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई प्रेसवार्ता के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि सभी आरोपी दो लोगों की हत्या के साथ सीतामऊ फाटक स्थित हाफिज पेट्रोल पंप पर डकैती डालने वाले थे। इनसे 9 मोबाइल, 32 बोर के 2 देसी कट्टे, 315 बोर के 2 देसी कट्टे, 15 जिंदा कारतूस सहित 2 धारदार तलवार, 1 खटेकदार चाकू, 1 लोहे का पाइप, 1 बेस बाॅल का बैट, एक बोलेरो वाहन (एमपी 14 एमएल 2999) एवं बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल, बीड़ी-सिगरेट, गुटखा पाउच, शराब की खाली एवं भरी बोतल को पुलिस ने मौके से जब्त किया। एसपी चौधरी ने बताया असामाजिक तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा।

रंजिश में महिला काे और सुपारी लेकर बजाना के व्यक्ति को मारने वाले थे

आरोपियों में सुनील गोस्वामी, अनिल दरिंग पूर्व में युवराजसिंह हत्याकांड को अंजाम दे चुके हैं जाे कि जमानत पर चल रहे थे। आरोपी हर्षवर्धन करोसे के विरुद्ध मारपीट एवं आरोपी फैजल रिजवी के विरुद्ध जहरीली शराब के प्रकरण तथा श्रवणपुरी गोस्वामी उर्फ सोनू के विरुद्ध लूट का प्रकरण थाना नई आबादी में दर्ज है। वे दीपावली के बाद अलावदाखेड़ी में अनिल दरिंग से रंजिशवश किसी महिला की हत्या करने वाले थे। अप्रैल में जमीन विवाद के मामले में बाजना जाकर बंदूक दिखाकर कब्जा दिलवाया था। बाद में प्रशासन ने जमीन मालिक को पुनः कब्जा दिलवा दिया था। इसी जमीन विवाद में 45 लाख की सुपारी लेकर बाजना में किसी युवक की हत्या करने की भी साजिश का खुलासा किया है।

देर रात 1 बजे सीएसपी सहित तीन थानों के टीआई ने दी दबिश

थाना वायडीनगर टीआई जितेंद्र पाठक ने बताया बुधवार देर रात 1 बजे यह कार्रवाई की है। मुखबिर ने रात 12.30 बजे के करीब कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सूचना पर सीएसपी सौरभ कुमार ने फोर्स बुलाया। तीन थानों प्रभारियों के बीच दो पार्टियां बनाईं। टिगरिया से अलावदाखेड़ी होकर मुकेश प्रजापति के ईंट भट्‌टे पर पहुंचे। यहां ईंट भट्‌टों की आड़ में 9 लोग मोबाइल टार्च के उजाले में बीडी-सिगरेट व शराब का सेवन कर रहे थे। वे हथियारों के साथ उसी रात सीतामऊ फाटक स्थित हाफिज पेट्रोल पंप पर डकैती की साजिश बना रहे थे। पुलिस की दोनों पार्टियों ने घेराबंदी कर आरोपी मनीष लोहार (23) निवासी बाजना रतलाम, अभिषेक लोहार निवासी बसेर कॉलोनी मंदसौर, सुनील पिता चंद्रपुरी गोस्वामी निवासी बसेर कॉलोनी मंदसौर, देवकरण पिता वरदीचंद लोहार निवासी मोकमपुरा प्रतापगढ़, घनश्याम पिता आनंदीलाल निवासी कोठारी कॉलोनी मंदसौर, हर्षवर्धन पिता प्रकाशचंद्र करोसे निवासी गांधी चौराहा मंदसौर, अनिल पिता गोकुल दरिंग निवासी अलावदाखेड़ी, फैजल पिता मुजफ्फर रिजवी निवासी अलावदाखेड़ी व श्रवणपुरी उर्फ सोनू पिता गोपालगिरी गोस्वामी निवासी ईशाकपुर थाना अफजलपुर को गिरफ्तार किया।

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