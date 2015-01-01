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हंगामा:नीलामी से वंचित किसानों ने किया हंगामा

मंदसौरएक घंटा पहले
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मंदसौर मंडी में व्यापारियों की मांग पर मंडी प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक शनिवार का अवकाश घोषित कर दिया है। मंडी में शनिवार व रविवार का अवकाश रहेगा। इसके चलते शुक्रवार को मंडी में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। शाम 6 बजे तक मंडी में नीलामी के बाद भी कई किसानों की उपज नीलामी से वंचित रह गई है। इससे किसानों को लगा कि अब दो दिन उपज लेकर मंडी मंे ही बैठना होगा, उपज वापस लेकर जाने पर भारी नुकसान उठाना होगा। ऐसे में रात को किसानों ने मंडी कार्यालय के बाहर हंगामा कर उपज नीलामी की मांग की। आधे पौन घंटे चले हंगामे के बाद मंडी सचिव पर्वतसिंह सिसौदिया ने मंडी व्यापारियों से चर्चा कर किसानों की उपज नीलामी की चर्चा की। सचिव ने बताया कि कुछ किसान रह गए थे, उसके लिए व्यापारियों से चर्चा की गई है। व्यापारियों ने शनिवार को दोपहर 12.30 बजे नीलामी करने की स्वीकृति दी।

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