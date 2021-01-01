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हादसे:बाइक सवार खुद के पिकअप वाहन में पीछे से जा घुसा, मौत

मंदसौर5 घंटे पहले
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भाटरेवास फंटे पर शनिवार रात हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना बाइक के पिकअप में घुसने से हुई। युवक दोस्त को उसके घर छोड़ने जा रहा था। अफजलपुर पुलिस के अनुसार शनिवार रात को कचनारा निवासी झमकलाल पिता रतनलाल (28) अपने ड्राइवर के साथ पिकअप (एमपी 43 जी 3965) लेकर दलौदा चौपाटी पर खड़ा था। इसी दौरान भाटरेवास निवासी उसका दोस्त जीवन उर्फ कारूलाल बाइक लेकर पहुंचा। दाेनाें साथ में सब्जी का काराेबार करते हैं। कुछ देर यहां रुकने के बाद झमकलाल ने जीवन से बाइक लेकर उसे वापस उसके घर छाेड़ने का कहा। इसके बाद जीवन ड्राइवर के साथ पिकअप में बैठकर घर के लिए निकला। झमकलाल बाइक से पीछे-पीछे अा रहा था। भाटरेवास फंटे के पास बाइक अनियंत्रित होकर पीछे से पिकअप में घुस गई। इससे झमकलाल घायल हो गया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

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