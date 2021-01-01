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  • Cancer Patients Of The District Rely On Udaipur Ahmedabad For Two Years, Because The Cancer Unit Of The District Hospital Is Lying Closed

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विश्व कैंसर दिवस आज:जिले के कैंसर मरीज दो साल से उदयपुर-अहमदाबाद के भरोसे, क्योंकि जिला अस्पताल की कैंसर यूनिट पड़ी है बंद

मंदसौर2 घंटे पहले
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  • कैंसर पीड़ित पिता काे बेटी हर 21वें दिन ले जाती हैं उदयपुर, एक भाई है वह भी मानसिक रोगी

दो साल पहले जिला अस्पताल में बनाई कैंसर यूनिट डाॅक्टराें की कमी के चलते बंद हो चुकी है। जिले के कैंसर पीड़िताें को उदयपुर या अहमदाबाद जाना पड़ रहा है। जिला अस्प्ताल में 2015 में कैंसर यूनिट शुरू की गई थी। पहले साल 33 कैंसर मरीज पंजीकृत हुए। दूसरे साल 123 तक पहुंच गए।

तीसरे साल 53 नए मरीज पंजीकृत हुए। 2017 तक जिले में 176 कैंसर मरीज पंजीकृत हुए। हर माह कीमोथैरेपी के लिए इंदौर, अहमदाबाद, उदयपुर जैसे बड़े शहर जाने की जरूरत कम हुई। दो साल पहले व्यवस्था संभाल रहे डॉ. निशांत शर्मा का पिपलियामंडी में ट्रांसफर हो गया व कैंसर यूनिट बंद हो गई। एक साल से डॉ. शर्मा कोरोना में सेवाएं दे रहे हैं। डाॅक्टराें की कमी के चलते किसी को जिम्मेदारी नहीं दी तो कैंसर यूनिट बंद हो गई। कैंसर मरीजों को बड़े शहरों के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं।

हर 21 वें दिन 15 से 18 हजार रुपए हाे रहे खर्च

शहर ऑटो चालक धनसुखलाल शर्मा 52 का कोरोना काल में स्वास्थ्य खराब हुआ तो जिला अस्पताल लाए। डाॅक्टराें ने उदयपुर रेफर किया। जांच में कैंसर बताया। धनसुखलाल का बेटा मानसिक रोगी है। बेटी मोनिका शर्मा निजी स्कूल में टीचर है। उस पर भाई अौर पिता के इलाज की जिम्मेदारी आ गई है। जिला अस्पताल में सुविधा नहीं होने पर हर 21 दिन में कीमोथैरेपी के लिए उदयपुर जाना पड़ता है। 15 से 18 हजार रुपए खर्च होते है। इधर, गरोठ निवासी संतोष बागरी मजदूरी कर घर चलाती थीं, उन्हें कैंसर हो गया। पति नहीं हैं। दो बालिकाएं हैं जो मजदूरी करती हैं। संतोष को हर तीन माह में कीमो कराने अहमदाबाद जाना पड़ता है।

विधायक-सांसद से मांगी मदद, सहायता का इंतजार

मोनिका ने बताया कि उन्होंने विधायक यशपालसिंह सिसौदिया को सहायता के लिए पत्र लिखा । उन्होंने आश्वासन दिया था। दूसरी बार गई तो मोनिका को सर्दी हो रही थी घर के बाहर से लाैटा दिया। जनसुनवाई में भी आवेदन दिया लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। करीब दो से तीन माह पहले सांसद सुधीर गुप्ता से भी मदद की गुहार लगाई थी।

मरीज आने लगे हैं, सुविधा जल्द शुरू की जाएगी

डॉ. आर.के. द्विवेदी व डॉ. कमलेश कुमावत को कैंसर यूनिट की जिम्मेदारी दी है। 101 कैंसर मरीजों को ब्लड दिया है। कोरोना के चलते लंबे समय से कैंसर मरीज नहीं आ रहे हैं। दवाइयां मंगवाकर उन्हें एक्सपायर नहीं कर सकते। -डॉ. ए.के. गुलाटी, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल, मंदसौर

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