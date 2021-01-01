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उम्मीदवारों को टिकट:जीतने वाले और आंदोलनों में भाग लेने वालों को बनाएंगे उम्मीदवार

मंदसौर5 घंटे पहले
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नगर परिषद चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक जेम्स चाको ने रविवार को अध्यक्ष व पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी से साफतौर पर कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देगी जो जीतने का माद्दा रखते हैं या फिर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों में भाग लेते हैं। इसका कारण यह है कि जब तक हम स्थानीय चुनावों में कांग्रेस को नहीं जिता पाते तब तक विधानसभा, लोकसभा चुनाव जीतना हमारे लिए मुश्किल है। सभी कांग्रेसजन को हर चुनाव मिल-जुलकर लड़ना चाहिए। बैठक को कांग्रेस नेता परशुराम सिसौदिया, अनिल शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष अजीतकुमार कुमठ, रामचंद्र करुण, नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाबू खां मेवाती, दिलीप यादव ने भी संबोधित किया। कन्हैयालाल कापड़िया, बाबूलाल बड़ोदिया, सुंदरलाल परिहार, जितेंद्र पाटीदार, शैलेंद्र जैन, पंकज पामेचा, किशनलाल परिहार सहित कांग्रेसजन मौजूद थे।

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