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6 माह में काम पूरा:ढाई करोड़ से बनेगा कलेक्टाेरेट से बायपास रोड

मंदसौर2 घंटे पहले
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  • स्वीकृति मिली, ठेकेदार बोला 6 माह में पूरा कर दूंगा काम

लंबे समय बाद कलेक्टाेरेट से फोरलेन बायपास रोड का निर्माण हो सकेगा। डेढ़ किमी का यह कच्चा रास्ता लोगों के लिए जोखिम भरा रहा है। पुलिस कॉलोनी व नए आरटीओ कार्यालय जाने के लिए यह प्रमुख रास्ता है। ठेकेदार का कहना है कि 6 माह में काम पूरा कर देंगे। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आदित्य सोनी ने बताया कि कलेक्टोरेट से बायपास रोड निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। मार्ग की लंबाई 1.6 किमी है। विभाग ने टू-लेन निर्माण के लिए 261.50 लाख रुपए मंजूर किए हैं। टेंडर जारी हो गए हैं, जल्द ठेकेदार काम शुरू कर देगा। इधर, ठेकेदार तरुण अग्रवाल का कहना है कि रोड निर्माण की अवधि एक साल निर्धारित की गई है। हम 6 माह में काम पूरा कर देंगे। पुलिस आरक्षक दिनेश सोनी ने बताया कि यह कच्चा रास्ता होकर गड्ढे होने से वाहन निकालने में परेशानी होती है। बारिश में कीचड़ व सूखे की स्थिति में धूल उड़ती है। शहर आने के लिए अन्य मार्ग का विकल्प नहीं था। मार्ग बनने के बाद समस्या का स्थायी हल हो सकेगा।

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