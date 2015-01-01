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लोगों ने घेरकर पीटा:अवैध रूप से मछली ले जा रहे बाइक सवार को ठेकेदार के लोगों ने पीटा

मंदसौर4 घंटे पहले
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  • फोर व्हीलर से टक्कर मारी, हवाई फायर किया

अवैध रूप से मछली ले जा रहे बाइक सवार दो युवकों को ठेकेदार के लोगों ने घेरकर पीटा। ठेकेदार के लोगों ने पहले फोर व्हीलर वाहन से बाइक को टक्कर मारी, हवाई फायर किया। नारायणगढ़ पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के कांचरिया चौपाटी पर मछली ठेकेदार के लोगों व बाइक से मछली ले जा रहे लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद में हवाई फायरिंग भी की। गुरुवार सुबह 11.30 बजे संजीत से कुछ मछुआरे अवैध मछली लेकर मंदसौर जा रहे थे, काचरिया चौपाटी पर भाटिया ग्रुप के लोगों ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की। ठेकेदार के लोगों ने संजीत के रफीक मंसूरी और अनवर मंसूरी की बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार नीचे गिर गए, दोनों पक्षों में विवाद हुआ। भाटिया ग्रुप के गनमैन भारतसिंह राजपूत निवासी चपलाना को चोट लगी। हवाई फायरिंग हुई। अवैध मछली ले जा रहे युवकों ने गनमैन से बंदूक छीनकर वायडीनगर थाना ले गए, यहां पुलिस ने बंदूक जब्त की। जीरो एफआईआर दर्ज करके नारायणगढ़ थाने भेजा। पुलिस ने आचार संहिता के दौरान हथियार लेकर घूमने व मारपीट के मामले में कंपनी के भारतसिंह, धर्मेंद्रसिंह, राजकुमार, परमजीत सिंह, जीतूसिंह रणायरा पर केस दर्ज किया है।

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