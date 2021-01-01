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मौसम का मिजाज:24 घंटे में 4 डिग्री बढ़ा दिन का तापमान, न्यूनतम भी 2 डिग्री बढ़ा

मंदसौर2 घंटे पहले
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  • वैज्ञानिक के अनुसार 6 के बाद तेज होगी ठंड

जिले में पिछले कुछ दिनों से ठंड का असर कम हो रहा है और दोपहर का तापमान बढ़ रहा है। एक ही दिन में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की तेजी आई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पंजाब के ऊपर चक्रवात बनने से मंदसौर व आसपास के क्षेत्र में बादल छाएंगे।

जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम बदल रहा है। उत्तरी हवाएं थमने से यह स्थिति बन रही है। जिले में 4 दिन पहले अधिकतम तापमान 21 डिग्री था जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री था। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज हुआ जो बुधवार को 29 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री था जो बुधवार को 9 डिग्री दर्ज हुआ।

मौसम वैज्ञानिक डॉ. डी.पी. दुबे ने बताया कि अभी पंजाब के ऊपर चक्रवात बन रहा है। जो दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है। इससे एक-दो दिन मंदसौर व आसपास के क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। इससे रात का तापमान भी तेज होगा। वहीं दो दिन में जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। 6 फरवरी से मौसम वापस ठंडा होने लगेगा।

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