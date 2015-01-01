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धनतेरस:धनतेरस आज भी मनेगी, कुबेर मंदिर में सुबह होगा अभिषेक

मंदसौर3 घंटे पहले
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  • तिथि संशय के कारण गुरुवार को भक्तों ने किए दर्शन

इस साल धनतेरस व रूप चौदस को लेकर तिथियों में असमंजस है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार शुक्रवार को धनतेरस एवं शनिवार को दीपावली व रूप चौदस दोनों है। कई लोगों ने गुरुवार को धनतेरस मनाई। इधर, शुक्रवार को धनतेरस पर कुबेर मंदिर में सुबह 5 बजे अभिषेक व सुबह 10 बजे से हवन शुरू होगा। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है।
पुजारी हेमंतगिरी गोस्वामी ने बताया कि यहां परंपरा के अनुसार गर्भगृह पर आज तक ताला नहीं लगाया है। पहले तो दरवाजा तक नहीं था। यहां कुबेर प्रतिमा चतुर्भुज है जिसके एक हाथ में धन की पोटली, दो हाथों में शस्त्र व एक हाथ में प्याला है। इसमें कुबेर नेवले पर सवार हैं। भगवान कुबेर की इस तरह की प्रतिमा देश में गुजरात के बाद मंदसौर में है। यहां ढाई फीट की प्रतिमा है जिसे तंत्र व धन प्राप्ति के लिए माना जाता है। कुबेर के साथ धोलागिरी महादेव व
गणेश की प्रतिमा भी विराजित है। यहां गर्भगृह में जाने के लिए मात्र तीन फीट का दरवाजा है। धनतेरस पर पूजा के लिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रांतों से भी भक्त आते हैं।
1200 साल पुरानी है मूर्ति
पुरातत्व विभाग के डॉ. कैलाश शर्मा के अनुसार धोलागढ़ महादेव मंदिर लगभग 1200 साल पहले बना मराठाकालीन है। इसी मंदिर में स्थापित भगवान कुबेरजी की मूर्ति उत्तर गुप्तकाल में सातवीं शताब्दी में निर्मित है। मराठाकाल में धोलागिरी महादेव मंदिर के निर्माण के दौरान इसे गर्भगृह में स्थापित किया था। मंदिर में भगवान गणेश व माता पार्वती की मूर्तियां भी हैं। 1978 में कुबेरजी की मूर्ति की पहचान हुई।

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