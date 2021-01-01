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ब्लूटूथ मीटर रीडिंग:बिजली कंपनी हाईटेक, ब्लूटूथ से रीडिंग की तैयारी शुरू

मंदसौर2 घंटे पहले
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बिजली कंपनी अब ब्लूटूथ के जरिए मीटर रीडिंग की तैयारी कर रही है। इसमें मीटर की सारी डिटेल रहेगी। मीटर रीडर क्षेत्र में पहुंचेगा और एप को जैसे ही चालू करेगा ब्लूटूथ से एप कनेक्ट होगा व रीडिंग हो सकेगी। कंपनी भीलवाड़ा का मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है।

बिजली कंपनी एमडी अमित तोमर के निर्देश पर टीम भीलवाड़ा पहुंची। भीलवाड़ा में टीम के अधिकारियों ने ब्लूटूथ से मीटरों से ऑटोमेटेड रीडिंग प्राप्त करने, समानांतर लोड बढ़ाने, लाइनलाॅस घटाने की जानकारी प्राप्त की। दल में मप्रपक्षेविविकं की मीटर टेस्टिंग शाखा के अधिकारी सुधीर आचार्य, आईटी के गौतम कोचर, परचेस शाखा के हिमांशु साहू शामिल थे। मप्रपक्षेविविकं के निदेशक मनोज झंवर ने जानकारी दी।

ग्रामीणों क्षेत्रों से ज्यादा शिकायतें: जनसुनवाई सहित कंपनी के कार्यालय जाकर कई उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवाते हैं कि वे दिन के समय अधिकतर खेतों में होते हैं। घर पर बच्चे व बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर कंपनी के कर्मचारी मनमानी रीडिंग लिख देते हैं। इससे भारी-भरकम बिल आते हैं। भुगतान करना मुश्किल होता है।

ब्लूटूथ वाले मीटर लगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये फायदा

बिजली कंपनी के मीटर रीडर उपभोक्ताओं के घरों में जब पहुंचते हैं तो कई उपभोक्ताओं के यहां ताला लगा रहता है। इससे रीडिंग नहीं हो पाती है। इससे लॉक इन बिल जारी किया जाता है। इससे मुक्ति मिलेगी।

कई बार शिकायत रहती है कि मैं घर पर ही था पर मीटर रीडर नहीं आया और अनुमानित खपत वाला बिल मुझे जारी कर दिया।

मीटर रीडर को किसी के घर या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी।

रीडिंग लेने के लिए किसी भी उपभोक्ता के घर, दुकान या दफ्तर नहीं पहुंचना होगा।

दलौदा, भैंसोदा, सुवासरा, शामगढ़, गरोठ सहित कई बड़े कस्बे हैं जहां फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाने की योजना नहीं है।

जानिए किस तरह आपके घर में पहुंचती है बिजली

जिले में 33 केवीए के करीब 52 फीडर हैं। जहां से बिजली 11 केवी पर आती है। ऐसे 104 ग्रिड बने हैं। यहां से 224 पॉवर ट्रांसफॉर्मर के जरिए बिजली वितरण ट्रांसफॉर्मर तक आती है। ऐसे करीब 21 हजार 8 ट्रांसफॉर्मर हैं। जिले में 33 केवीए की 800 किमी और 11 केवीए की 980 किमी की कुल लाइन है। 228 कंपनी के कर्मचारी व 515 ऑउटर्सोसेस जिसमें शहर में 40 लाइन कर्मचारी, 5 परीक्षण सहायक, 15 ऑपरेटर, 2 एई, 1 जेई पूरी व्यवस्था संभालते हैं। जिले में 2.43 लाख घरेलू व 1.23 लाख पंप उपभोक्ता हैं।

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