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  • Every Minute 500 Liters Of Oxygen Will Be Made In The District Hospital, Will Also Be Given To Private Hospitals And Other Districts

सुविधा:जिला अस्पताल में हर मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन बनाएंगे, निजी अस्पताल व दूसरे जिलों को भी देंगे

मंदसौर4 घंटे पहले
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  • ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह चिन्हित, शेड निर्माण और ट्रांसफॉर्मर के लिए मिले 10 लाख

कोरोना काल हर किसी के लिए बुरा समय रहा है। यह स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अच्छा समय है। आईसीयू, आइसोलेशन, सेंट्रल लैब के बाद जिला अस्पताल में ही ऑक्सीजन निर्माण होगा। इसके लिए केंद्र शासन ने रतलाम के साथ मंदसौर को स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रथम चरण में ट्रांसफार्मर व शेड निर्माण के लिए दस लाख रुपए मंजूर हो गए। गुरुवार शाम को पीडब्ल्यूडी व स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरों ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया। दो से ढ़ाई माह में जिले में प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू होगा। कोरोना संकट में जिले के 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई परिवारों ने करीबी को खोया। व्यापार, व्यवसाय सहित हर तरह के काम प्रभावित हुए, आर्थिक गतिविधियां बंद हुई व गति कम हुई। वहीं कोरोना स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छे अवसर लेकर आया है। कोरोना के बाद से केंद्र शासन ने तेजी से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का काम किया। जिला अस्पताल में 18 बेड का आईसीयू तैयार हुआ। सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम लगा, आइसोलेशन वार्ड तैयार हुए। यहीं नहीं हर तरह की जांच के लिए जिला अस्पताल में 2.50 करोड़ की लागत से सेंट्रल लैब का काम किया जा रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट को मंजूरी दे दी है। शासन से प्रथम चरण में 33 केवी ट्रांसफॉर्मर व शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। मंजूरी मिलते ही अधिकारियों ने सुबह निरीक्षण कर नवीन आईसीयू के बाहर बने कक्ष के पास प्लांट के लिए जगह चिंहित की। इसके बाद पीडब्ल्यूडी व स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरों ने शाम तक 10 लाख का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया। जल्द जिला अस्पताल में 500 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट उत्पादन शुरू होगा।

कोरोना काल में जिले की जरूरत से बड़ा प्लांट
जिले में कोरोना पिछले माह पिक पर था उस समय भी जिले में 12800 लीटर ऑक्सीजन की खपत हुई। यह जिले में एक माह में लगी ऑक्सीजन की सर्वाधिक खपत है। वहीं जिला अस्पताल में स्थापित होने वाले प्लांट इतनी ऑक्सीजन मात्र एक घंटे में तैयार हो जाएगी। जिला अस्पताल में जो आक्सीजन बनेगी उससे जिले के सभी शासकीय व निजी अस्पतालों के साथ पास के नीमच जिले की भी ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी।

ब्ल्ड कंपोनेंट यूनिट भी होगी शुरू
कलेक्टर मनोज पुष्प ने गुरुवार को जिला अस्पताल पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने ब्लड कंपोनेंट यूनिट को जल्द शुरू करने के लिए शासन को पत्र जारी करने को कहा। यूनिट को शुरू करने के लिए आवश्यक मशीनों व राशि की जानकारी मांगी। कलेक्टर ने शासन स्तर पर चर्चा कर जल्द सुविधा को भी शुरू कराने की बात कही।

शासन स्तर पर चर्चा जारी, 2-3 माह में मिलेगी सुविधा
^ शासन स्तर से फोन पर चर्चा चल रही है। वहां से तेजी से काम शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। ट्रांसफार्मर व शेड निर्माण के लिए दस लाख स्वीकृत हो गए हैं। हमने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। जल्द ही दो तीन माह में सुविधा शुरू होने की उम्मीद है।
-डॉ एके गुलाटी, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल

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