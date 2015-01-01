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औषधि प्रशासन का अमला सक्रिय:खाद्य सुरक्षा टीम ने संस्थानों से 9 सैंपल जांच के लिए भेजे

मंदसौर3 घंटे पहले
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त्योहारों में हर कोई मिठाई, नमकीन अपने घर ले जाता है। ऐसे में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन का अमला सक्रिय हो चुका है। शनिवार को विभाग ने विभिन्न संस्थानों से कुल 9 सैंपल लिए, जिन्हें प्रयोगशाला भेजा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस जामोद ने बताया कि कागला फूड्स ट्रेडर्स धानमंडी से रसगुल्ला, परंपरा एजेंसी लक्ष्मण दरवाजा से सोन पपड़ी और सुप्रीम रसगुल्ला, एनटैक्स सर्विसेस प्रालि मंदसौर से बीकाजी नमकीन और चाॅकलेट गिफ्ट, मक्खन रेस्टोरेंट नयाखेड़ा से मावापेड़ा मिठाई, नीलम होटल दलौदा से मिठाई, अमृत होटल दलौदा से मावा और श्रीनाथ ट्रेडर्स दलौदा से गुलाब जामुन मिक्स के सैंपल लिए हैं।

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