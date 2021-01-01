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धर्म:गुप्त नवरात्र 10 दिन, शुक्लपक्ष 15 की बजाय 16 दिन का होगा

मंदसौर2 घंटे पहले
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  • 12 से देवी मंदिरों में शुरू होगी पूजा-आराधना

माघ में खास मानी गई मौनी अमावस्या 11 फरवरी को है। इसके अगले ही दिन 12 से माघ के गुप्त नवरात्र शुरू होंगे। खास बात यह है कि फरवरी में शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा 15 की बजाय 16 दिन का जबकि गुप्त नवरात्र इस बार 9 की बजाय दस दिन के होंगे। पंडितों के अनुसार शुक्ल पक्ष व गुप्त नवरात्र में एक-एक दिन अधिक होना शुभ संयाेग है। इनमें की गई पूजा, दान-पुण्य और खरीद-फरोख्त विशेष फलदायी व समृद्धिकारक रहेंगे।

माघी अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। यह 11 फरवरी को सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगी। माघ महीने में होने वाले गुप्त नवरात्र 12 से 21 फरवरी तक रहेंगे। इसमें शहर के नालछा माता मंदिर, खिड़की माता, देवडूंगरी माता, सम्राट रोड स्थित कालका माता मंदिर, भानपुरा के दूधाखेड़ी माता मंदिर, शामगढ़ स्थित महिषासुर मर्दिनी देवी मंदिर पर विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। मां दुर्गा के भक्त नौ दिन उपवास रखकर सप्तशती व चालीसा आदि का पाठ कर विभिन्न प्रकार की साधनाएं करेंगे। पंडितों के अनुसार वर्ष में चार नवरात्र होते हैं।

इनमें शारदीय व चैत्र नवरात्र प्रकट और माघ व आषाढ़ में होने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस माह शुक्ल पक्ष 12 से 27 फरवरी तक 16 दिन का रहेगा। इस कारण गुप्त नवरात्र भी 10 दिन के होंगे, जिनमें की गई पूजा, आराधना विशेष फलदायक रहेगी।

अमावस्या के अधिपति देवता शनि, मिलेगा फल

माघी अमावस्या इस बार इसलिए खास है चूंकि अमावस्या के अधिपति देवता स्वयं शनि हैं। इस दिन दान-पुण्य का कई गुना फल मिलता है। अमावस्या के दिन शनि स्वराशि में अधिक बलवान रहेंगे। अमावस्या का दिन हो और शनि मकर राशि में हो तो वृद्ध और रोगियों की सेवा करना शुभ फलदायी रहेगा।

राशि परिवर्तन लाभकारी

पंडित कैलाश भट्‌ट के अनुसार सौंदर्य और सुख-समृद्धि के अधिपति शुक्र का शुक्रवार को धनु से मकर राशि में प्रवेश हुआ। यह राशि परिवर्तन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व मीन राशि वालों के लिए लाभप्रद रहेगा। बाकी राशियों में कुछ के लिए सामान्य तो कुछ को मिश्रित फल देने वाला रहेगा।

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