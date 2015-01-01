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आत्महत्या:अज्ञात कारणों से होटल संचालक युवक ने जहर खाकर जान दे दी

मंदसौर3 घंटे पहले
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अज्ञात कारणों के चलते होटल संचालक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम 7 बजे पिपलिया फाटक मोहल्ले में निवासरत पंकज पिता रमेश जोशी (30) ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ गटक लिया। सूचना पर थाने के एएसआई रामलाल दडिंग मौके पर पहुंचे व घटना की जानकारी ली। अचेत युवक को मंदसौर भर्ती कराया, हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया। एएसआई दडिंग ने बताया कि युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवक चौपाटी पर होटल चलता है, आत्महत्या के कारणों का पता नही चल पाया है।

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