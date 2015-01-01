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अच्छी खबर:गर्मी से पहले मंदसाैर आएगा चंबल का पानी, नपा ने बिजली कनेक्शन के लिए जारी किया वर्क ऑर्डर

मंदसौर4 घंटे पहले
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  • ठेकेदार ने जमा कराई सुरक्षा निधि, 1 सप्ताह में शुरू होगा कोलवी तक बिजली कनेक्शन का काम

शहर की पेयजल समस्या खत्म करने के लिए 5 साल पहले चंबल का पानी शिवना में लाने के लिए करीब 52 करोड़ रुपए की योजना शुरू। जिम्मेदारों की लापरवाही से योजना लंबे समय से उलझी थी। अब इसकी सभी बड़ी बाधाएं दूर हो गई हैं। ठेकेदार ने मैनपुरिया आश्रम के यहां रेलवे क्राॅसिंग का काम पूरा कर लिया। डिगांव चौपाटी पर रोड क्राॅसिंग का काम किया जा रहा है। वहीं इंटकवेल तक बिजली पहुंचाने के लिए नपा ने ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है। जिम्मेदारों के अनुसार सबकुछ सही रहा तो मार्च अंत तक चंबल का पानी मंदसौर आ जाएगा। शहर की डेढ़ लाख जनता को सालभर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नपा शिवना पर बने रामघाट व कालाभाटा बांध पर निर्भर है। गर्मी में पानी सूख जाने पर पेयजल संकट की स्थिति बन जाती है। समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए अमृत योजना में ग्राम कोलवी से चंबल का पानी रामघाट तक लाने के लिए 52 करोड़ की योजना स्वीकृत की। योजना अनुबंध के अनुसार करीब दो साल पहले पूरी होना थी। पूरी योजना में शुरू से जिम्मेदारों की लापरवाही व गड़बड़ियां सामने आईं। कई विवादों के चलते योजना अब तक पूरी नहीं हो पाई। अब चंबल योजना की सभी बड़ी बाधाएं दूर हो गई हैं। सीतामऊ से ग्राम कोलवी पर बने इंटकवेल तक बिजली लाइन डालने का टेंडर तो हो गया लेकिन नपा के जिम्मेदार वर्क ऑर्डर जारी नहीं कर रहे जिससे योजना रुकी थी। आखिरकार नपा ने ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया वहीं ठेकेदार ताहिर ने अनुबंध कर सुरक्षा निधि भी जमा करा दी। ठेकेदार एक सप्ताह में बिजली लाइन का काम शुरू करने की बात कह रहा है। अभी जनवरी अंत तक रोड किनारे लगाए जाने वाले पोल का काम हाेगा। जनवरी-फरवरी में फसल कटते ही खेतों में पोल लगाए जाएंगे। इससे फरवरी अंत तक कोलवी में बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके बाद एक माह में पंप हाउस व लाइन की टेंस्टिंग का काम हाेगा।

रेलवे ट्रैक के नीचे से पेयजल लाइन का काम हुआ पूरा
चंबल योजना में 4 साल से मैनपुरिया आश्रम के पास रेलवे लाइन के नीचे से पेयजल लाइन निकाली जाना थी। पिछले दिनों रेलवे से अनुमति मिलते ही रेलवे लाइन के नीचे से पेयजल लाइन का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं ठेकेदार अब डिगांव चौपाटी पर एमपीआरडीसी की रोड के नीचे से पेयजल लाइन को निकाल रहा है। इसके बाद लाइन का काम पूरा हो जाएगा।
मार्च से पहले या अंत तक काम पूरा हाे जाएगा
^चंबल का काम तेजी से कराया जा रहा है। बिजली कनेक्शन के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। ठेकेदार ने पांच सात दिन में काम शुरू करने की बात कही है। मार्च से पहले या मार्च अंत तक चंबल योजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। गर्मी से पहले पानी लाने का पूरा प्रयास है।
- दीपिका जैन, जलकार्य सभापति, नपा

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