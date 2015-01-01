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पुनर्गठन:4 की बजाय अब 10 होंगे मंडलम

मंदसौर4 घंटे पहले
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नपा चुनाव के पूर्व मौजूदा चार मंडलमों का विस्तार करते हुए 10 बनाए हैं। शहर ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने बताया कि वार्ड क्रमांक 1, 2, 14, 39 एवं 40 के मंडलम अध्यक्ष शैलेंद्र जोशी, वार्ड क्रमांक 3, 6, 7, 8 एवं 9 के मंडलम अध्यक्ष कमलेश सोनी, वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 एवं 13 के मंडलम अध्यक्ष दशरथसिंह राठौड, वार्ड क्रमांक 15, 16, 17 एवं 18 के मंडलम अध्यक्ष राजेश बंधवार, वार्ड क्रमांक 19, 20, 34 एवं 35 के मंडलम अध्यक्ष राजनारायण लाड़, वार्ड क्रमांक 4, 5 एवं 21 के मंडलम अध्यक्ष राकेश सुरावत, वार्ड क्रमांक 23, 24, 25 एवं 26 के मंडलम अध्यक्ष हाजी रशीद, वार्ड क्रमांक 27, 28 एवं 29 के मंडलम अध्यक्ष वकार खान, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32, 33 के मंडलम अध्यक्ष जितेंद्र सोपरा, वार्ड क्रमांक 22, 36, 37 एवं 38 के मंडलम अध्यक्ष दिकपालसिंह भाटी होंगे।

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