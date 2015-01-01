पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राष्ट्रीय एथलीट:मेघा महिला नेशनल एथलेटिक्स कोच बनीं

मंदसौर15 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

शहर की चर्चित राष्ट्रीय एथलीट मेघा परमार ने 2019-20 में एनआईएस यानी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से डिप्लोमा पूरा किया। मेघा ने मालवा क्षेत्र की पहली महिला एनआईएस एथलेटिक्स कोच बनने का गौरव प्राप्त किया है। वे पहले कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। पिता राधेश्याम परमार मप्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर वर्तमान में नीमच जिले में पदस्थ हैं। मेघा की उपलब्धि पर एसपी सिद्धार्थ चौधरी, जिला खेल अधिकारी विजेंद्र देवड़ा, विक्रम अवार्डी अनुया कुलकर्णी, एथलेटिक्स कोच मुकेश भटेवरा सहित खेल संस्थाओं ने हर्ष जताया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें